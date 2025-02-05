陳瀅孖周嘉洛朱敏瀚遊日　食生蠔出事又屙又嘔

藝人周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、車婉婉、曹永廉和麥美恩等人今日（5日）現身觀塘出席無綫新劇《痞子無間道》宣傳活動，而有份參演的王灝兒（JW）則仍身在日本而缺席，由人形紙牌代替，兩男主角周嘉洛和朱敏瀚舞獅出場，又寫揮春應節。

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚早前一同到日本，雖則是工作旅行，但以玩樂為主，今次行程是由陳瀅一手包辦，連司機都是由陳瀅擔當，笑言成個行程唯一脫離自己掌控的行程就是陪朱敏瀚去吃生蠔，最後令自己食物中毒，不過好彩是行程結束前，只是搭飛機返港時比較辛苦，病發時全身無力，又屙又嘔。雖周嘉洛並無食物中毒，但亦有少許不舒服，想嘔但嘔不出。問到整個行程大家可有拗撬？陳瀅就表示雖沒有鬧交，但有不滿：「因為我揸緊車嘅時候路程有啲長，但佢哋瞓晒覺冇人陪我傾偈，其實我都好眼瞓，但我揸緊車冇得瞓。」問到周嘉洛找另一半是否要找像陳瀅這樣懂得規劃行程的？他即笑：「直頭要啦。」

而朱敏瀚就表示對於陳瀅生病完全不內疚，指她明知自己腸胃不好就不應該食生蠔。又言他回港後亦有些少身體不適，不過指並不關生蠔的事，認為問題出自於拉麵裏面的餃子。提到他早前做「電燈膽」與張振朗及其女友楊偲泳一起行花市，對此朱敏瀚表示自己當日主要是陪媽媽行花市，又剛好與振朗家人在附近吃完團年飯，所以就順勢一齊行花市，還讓振朗他們陪自己買桃花，問到想行桃花運？他就表示買桃花是每年都有的習慣，同時亦可提旺人緣，不一定只旺感情。

另外，麥美恩稱自己由年廿九做到年初四，中間只休息了兩日就又要開工，不過笑指都好開心，因為可以見到同事又可以派利是，笑說：「希望可以快啲派到雙封啦。」她又提到近日年初三與視帝張振朗一起去澳門工作時，振朗旁若無人地把自己攬到實一實，對此她表示好「正」，又讚振朗好香，笑言振朗女朋友有福氣。提到之前麥美恩在頒獎典禮上指有好消息公布，她就指由於緋聞男友許文軒未能獲「最佳男主持」獎，所以自己需要守諾言，暫時保持神秘，等下年再公布。