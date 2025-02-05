劉溫馨與男友拍節目有拗撬　龐景峰盼兩年內拉埋天窗

藝人劉溫馨與男友龐景峰、方泳琳及男友陳張敏等人今日（5日）出席ViuTV全新真人秀節目《大力情人》記者會，眾人分享了拍攝過程中的趣事與挑戰，並透過現場小遊戲展示他們情侶之間的默契。

劉溫馨和龐景峰表示為節目拍攝了兩個多月，當中遇到好多挑戰，自然也會出現一些拗撬，但嗌交都只是溝通的其中一個方法，最重要是如何和解：「不過都係嬲幾秒，好快就會過。」又言私底下亦不多爭執，好多時龐景峰都會主動先道歉。他們又表示已經拍拖了一段長時間，有好多工作上的合作想一起嘗試，例如一起拍電影、電視劇或情侶檔接廣告。問到他們可想在劇中繼續談情？劉溫馨即表示想試其他不同的角色，龐景峰則笑言：「佢話想試吓演殺咗我嘅角色。」透露二人已經有劇本正在商討中，是以動作為主。

提到何時拉埋天窗，龐景峰就表示已經有諗法，但暫時不想透露：「不過我哋呢一刻都工作為主先，想先達成某一個目標先再拉天窗，但都希望盡快，希望呢一、兩年嘅事。」而溫馨就表示以前會想30歲前可以結婚，但現在已經過了這個歲數，所以就不再限制自己，順其自然。而除了演員，同是教師的龐景峰亦透露溫馨與小朋友相處有一手：「我睇到佢幫手照顧30個小朋友之後，我覺得我嘅未來都Ok，因為我完全冇教過佢，但佢面對小朋友處理手法都幾好。」