黃庭鋒首當男一壓力爆煲　林可悅首拍床戲印象難忘

無綫劇《富貴千團》進入結局周，在英國斯陶爾布里奇Old Swinford Hospital School 及古城巴斯 Kingswood School唸書的黃庭鋒，是次扮演大學科研生「哈利」入型入格，之前在台上發表「一滴血」計劃時便大晒流利英語。對於庭鋒首擔大旗任男主角，網民大表支持留言正評：「黃庭鋒真係靚仔樣又識多國語言」、「佢好適合做本地大學生，年輕start up 呢類角色」。談到首部擔正男一，庭鋒受訪時坦言緊張到手震：「我嗰時攞住個劇本手都震埋呀，我記得嗰日上去監製房傾故仔，我好奇點解個故仔係圍住我嘅？我就問其實我要做啲咩?監製先至話：『其實你係男主角』，嗰刻係有少少震，但又要扮到好冷靜。」

為了做好角色，庭鋒透露事前狂煲《華爾街狼人》取經，又謂開工第一日即要拍攝爆喊戲壓力相當大：「現場有成廿幾個工作人員等緊你喊，嗰個壓力真係好大。我記得我坐咗喺度好耐，但完全放鬆唔到，心入面又好care其他人點諗我，好大件事。其實我早一日就有醞釀，諗咗好多唔開心嘅嘢。（要練埋喊得靚仔啲？）管理唔到個樣喇!要管咗個情緒先。」他又指因首度與湯洛雯(靚湯)合作，故拍攝前都會擔心火花及默契問題，合作過後就發現靚湯私下好幽默、好搞笑，笑言比男仔更加放。

前晚（3日）一集黃嘉樂與拜金小三Angel（林可悅）的床戲亦惹起不少關注，一開場已展現超強柔軟度吸引眼球的Angela、以超性感bra top與嘉樂上演的床戲，更將其完美身材表露無遺，非常吸睛。林可悅曾留學美國，2016年參加紐約華裔小姐，並獲得「最佳旗袍演繹」及「友誼小姐」，同屆冠軍為余思霆。回港後先後於2018及19年兩度參選港姐，惜未能入圍，但被看中安排入讀藝訓班，原來林可悅自小立志做演員，為了在電視台拍劇，不介意演路人甲乙角色，豪言在《愛.回家之開心速遞》中，演過近30個角色之多。

談到是次床戲，林可悅受訪時表示拍攝前十分緊張：「因為係第一次拍床戲，拍攝當日仲要係第一次同嘉樂真人見面，就已經要攬住喺床上面試戲。拍攝嘅時候嘉樂勁專業，一次NG都冇，而且只要一cut機，我哋兩個都會即刻分開，一開機先黐番埋一齊，所以拍嗰陣一直係咁分開、黐埋，分開、黐埋。嘉樂成個過程都好gentlemen、好nice，完全冇令我尷尬，有咗今次經驗，我以後拍床戲應該都唔會太驚。」