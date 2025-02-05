李嘉欣探鳳胎熊貓　興奮打卡望辦保育活動

大美人李嘉欣在新春期間應邀探訪香港首對本土誕生的半歲龍鳳胎大熊貓「家姐」與「細佬」，更與熊貓媽媽「盈盈」溫情互動，嘉欣分享觀察筆記：「懷著見證奇蹟的心情見到這對小寶貝，牠們靈動的模樣瞬間融化人心！」嘉欣指大熊貓「家姐」是活力擔當，舉手投足盡顯「大姐風範」，而初看斯文的大熊貓「細佬」實則是個隱藏版調皮鬼。更從保育員獲悉這對龍鳳胎竟暗藏身份標識，她說：「細佬背部有粉紅印記，家姐則遺傳了媽媽的經典鳳眼，眼尾上揚的弧度特別優雅，連睡覺時用手遮臉的嬌俏姿態都充滿『小公主』氣質！」

李嘉欣又特別探望了龍鳳胎的母親現年19歲高齡產婦「盈盈」，看著盈盈悠閒地挑食嫩竹尖的模樣，她感嘆道：「盈盈展現了驚人的恢復力，記得牠產後需在室內靜養，如今能自由沐浴陽光、自在活動，眼神都透著幸福光彩。」身為資深「熊貓粉」的嘉欣，透露十年前曾合作設計熊貓陀飛輪腕錶，如今又親眼見證大熊貓龍鳳胎成長，她笑着拿起熊貓財神揮春，感覺新一年會帶來好運。

此行亦令嘉欣萌生公益念頭，希望將來策劃與熊貓相關的慈善保育活動，「比如讓一些想看熊貓但沒有機會的小朋友能親自來看，在樂園玩樂並學習保育知識，我希望能籌辦這類活動，把熊貓帶來的歡樂轉化為守護生命的動力，將我所感受到的喜悅分享給更多人！」