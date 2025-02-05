古天樂現身演協春茗送驚喜　張敬軒贊助現金獎合共3萬元

香港演藝人協會今日（5日）由會長古天樂和副會長余安安、錢嘉樂及一眾理事張繼聰、周家怡和岑珈其等率領下舉行2025年春茗茶聚，吸引過百會員出席包括羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波和梁葆貞等，場面熱鬧。古天樂（古仔）自2018年擔任會長後，一直致力維護演藝人權益，疫情後即拍板復辦春茗茶聚，一如往年向全場會員大派利是，不少藝人亦有贊助現場抽獎禮物，當中張敬軒贊助現金獎合共3萬元，另外人人都有福袋，認真滿載而歸。

席間並頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由陳勉良、馮素波、梁葆貞（順嫂）榮膺獎項，順嫂表示這是自己16歲加入演藝界以來首次得獎，她開心表示：「好多謝，做咗成世人，第一次攞獎，我16歲入演藝界，受屋企人影響，阿爺嗰代就做戲，我先做粵劇，之後拍電影，再加入無綫，喺無綫做一個節目就做咗6年，所以好多人都唔知我個真名，只知道我叫順嫂，但我唔介意，順頭順路，叫順嫂都幾好吖。」

馮素波得獎後興奮地表示：「個獎座好重！80歲都唔知仲有幾長嘅路，要漫步人生路，所以畀錢我會做，唔畀錢我都會做，如果唔做，可以做乜？為演藝界出力，祝大家搵到、做到、身體好。」另一位得獎者陳勉良表示感謝，並給予他很大鼓勵：「做人要有真誠同誠信，做任何事都要認真，咁先可以永恆。」