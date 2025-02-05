顏子菲犧牲靚樣化老妝　演朱鑑然母親勁到位

由藝人​陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇和朱鑑然等主演在無綫播出的新劇《太陽星辰》，近日劇情講述朱鑑然與飾演患上失智症母親顏子菲的親情戲，令不少觀眾感動，劇情講述住在護老院的顏子菲，因扭計不願進食兼發脾氣鬧情緒，變得儼如小孩，並忘記老公已離逝，一再反覆追問兒子「你爸呢？佢冇同你一齊嚟咩？佢幾時先嚟？」

是次演出對於顏子菲（Belinda）來說著實是一大挑戰，她要由年青演到老，為了令年老後的演出更具說服力，犧牲靚樣素顏演出，其實顏子菲現年38歲，僅比朱鑑然年長約3歲，故要刻意在額頭上化上皺紋妝，相當敬業。除了造型演出是一大挑戰，顏子菲在劇中還演活了「慈母」及「深愛丈夫的妻子」角色，無論是照顧年幼兒子的撫頭小動作，或是聽著老公說話時的幸福眼神及笑容，以至在老人院中扁著嘴吃芝麻湯圓及緊張地單手搓大髀等小動作，足見花了不少心思。

至於劉雅瑟親身上陣的打鬥戲亦相當吸睛，劇情講述陳偉霆與陳凱晴合作查案時，與凌文龍飾演的疑凶展開激烈打鬥及追逐，其中一場劉雅瑟與凌文龍的對峙打鬥戲，劉雅瑟被凌文龍抱起再撻在地上，配合拍攝角度，相當逼真。其實早於第二集，陳偉霆與劉雅瑟第一次在後巷相遇，已經上演了一場激烈MMA搏擊，最終劉雅瑟使出一招「奪命鉸剪腳」生擒陳偉霆，2人可謂不打不相識。