Jer冇波入大嗌好難　洪嘉豪望再戰一雪前恥

由電台舉辦的《賀歲波》於今日（5號）假車路士足球學校順利舉行7人足球賽，分別組成「903 UNITED」、「FC3」及「二月五號足球隊」上陣比併，落場應戰的歌手包括有MIRROR成員柳應廷（Jer）、洪嘉豪、陳家樂、胡子彤、林家熙、吳肇軒等：Dj有林海峰、當奴、余德丞等，經過3場共個半小時的比賽後，由當奴、林海峰及余德丞所屬的「903 UNITED」以4比2贏最後勝利勇奪金牌，其中余德丞踢入三球。

被隊員封為「風之子」的Jer屬於「FC3」球隊，在上次足球賽場時大玩帽子戲法，對於今場未能入波，他說：「今場試射咗4、5腳，雖然未能入波，都已經覺得好難得。因為我喺賽前定下目標，就係要入范俊業（香港足球員及守門員教練），但原來真係好難。其實另外兩隊嘅實力都好強，大家落到場比賽，想贏嘅決心都好強。特別係港超聯球員好犀利，1個扭3個，引晒啲球員過去。今日我哋輸，主要因為太緊張。」

同樣是「FC3」球隊的洪嘉豪在第二場賽事時踢入一球，賽後他指：「守龍嗰個係職業龍門范俊業哥哥，其實細細個已經聽阿爸講范俊業有幾勁，今次有機會同范俊業踢波，我仲入咗個Legend波，都覺得自己成為一個Legend，真係好開心。」談及上次及今次連輪兩場波，他望有機會再戰可一雪前恥：「希望可以搞多啲大型足球賽事畀我哋報多次仇。」

負責踢中後場的「FC3」球隊胡子彤指：「我盡力做防守同埋傳波畀佢哋，第一場發揮得唔係特別好，好多隊友都好少有正式比賽，相對綁手綁腳。第二場就調整好心態，好彩有教練陳偉豪幫手。我哋隊波友逢星期六就會練波，想每個星期嘅閒日都可以約一場友賽，我哋真係當一個球會去做，想有恒常訓練同比賽，同埋做School Tour。今日係我哋球隊成軍後首場公開比賽，表現係100分，因為第一次同大家見面，心態其實好好，而球技就會繼續努力練好啲。」

擔任「FC3」隊長的林家熙作賽後檢討謂：「今日表現未如想像，畀自己70分，太多顧慮。Jan哥哥（林海峰）超勁，佢喺比賽中會隱形咁，但突然又會出現，以為佢踢緊職業球隊。」