YesBabyLisa　挺起巨胸搞噱頭

YesBabyLisa副偈正到痹，尤其係一對人工車頭燈大得誇張。（互聯網）

愈嚟愈多靚女加入網紅界，點先可以突圍而出？除咗樣要靚、偈要正、靠賣弄性感吸眼球之外，仲要識得搞噱頭，來自美國紐約嘅YesBabyLisa就係呢方面嘅能手！

心繫模界

未必每位性感女網紅都有個模特兒夢，但可以肯定，絕大部分性感模特兒都唔抗拒踩入網紅界，事關可以提升知名度，又可以得到網友打賞，何樂而不為？之不過，早年喺模界出道嘅YesBabyLisa之所以轉戰性感網紅界，可以話係無可奈何嘅決定。話說YesBabyLisa自細就好有表演欲，曾經係樂隊同啦啦隊嘅活躍成員，仲希望有朝一日躋身模特兒行列。

為咗圓夢，YesBabyLisa不斷以兼職身份參與模特兒工作，可惜因為要應付學業同家人壓力，只好暫停所有模界工作。高中畢業後，阿妹諗住重啟模特兒事業，但礙於身材唔夠高，應徵時裝模特兒處處碰壁，於是把心一橫轉行性感路線。

靠VR突圍

樣貌迷人加埋身材激凸，YesBabyLisa引嚟唔少男士雜誌招手，其寫真大獲好評。眼見自己有番咁上下人氣，阿妹決定開設埋IG等網絡社交帳號，希望喺性感網紅界分一杯羹，仲諗出一條絕橋，就係拍攝VR性感影片！

講真大部分性感女網紅都係透過不斷發放辣照嚟吸粉，拍攝VR影片嘅例子少之又少，YesBabyLisa出呢一招可謂噱頭十足，加埋網友可以全方位欣賞佢副激凸靚偈，影片受歡迎係意料中事。事實上，阿妹首條放上網嘅性感VR影片，一個月就達到1,000萬次點擊率，連帶其官網嘅流量都勁爆，並喺2020年獲選為最佳成人VR網站。家陣阿妹喺邁阿密開設製作室，不但榮升老闆階層，仲做埋創作歌手添！

Profile

出生地：美國紐約

身高：155cm

三圍：36G-25-35

YesBabyLisa之所以喺網紅界撈得咁掂，除咗有商業頭腦，識得搞噱頭，最緊要係美貌迷人同埋一對超誇張嘅人工車頭燈。想感受一下阿妹嘅魅力，就要登入其社交網。