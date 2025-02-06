【是日通勝】

農曆正月初九

乙巳年 戊寅月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：開市、出行、祭祀

忌：修廚、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、09、24

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：戀愛運上升，能透過小事收獲意中人好感。

金牛座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

雙子座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

巨蟹座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

獅子座：工作上勿糾纏於細節問題，避免因小失大。

處女座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

天秤座：運勢好轉，生活壓力大減，有望一展所長。

天蠍座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

人馬座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

山羊座：是非多，易被人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

水瓶座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

雙魚座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）鼠 易受傷

鼠：是日沖煞，受傷風險高，出門要小心。

牛：待人接物要謙遜，傲慢態度惹人討厭。

虎：無法專心投入工作，事業發展陷停滯。

兔：工作有變動，要留意形勢，見機行事。

龍：財運稍遜，收入不理想，需節約開支。

蛇：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

馬：言行務必謹慎，隨便批評別人有麻煩。

羊：得到家人助攻，感情生活可打破悶局。

猴：事業與財運上升，付出與收入成正比。

雞：工作表現得到別人認同，上位不是夢。

狗：事業運欠佳，見客傾生意要提高警覺。

豬：財運旺，投資眼光準確，可小試牛刀。

【暢所欲玄】（先知命局振鴻師傅@上善功德堂）

2025增運秘訣：精準選購風水屋

2025年正值九運（2024~2044）初期，是個充滿機遇的時期。九運屬火，南方見山，北方見水，而北為零神水則主財星，因此把握九運的特性，對於提升財運至關重要。

首先，我們可以通過一些簡單易行的方法提升財運。2025年九紫離火飛星飛臨東位，早晨面向東方，吸收來自東方的離火能量，可有效驅散霉運，提升財運，而中午太陽在頭頂的時候，更能把火氣和九紫離火的力量加強，將黑氣、霉氣、衰氣全都驅走，運氣就會提升。在家居布局方面，可在房屋的東位擺放紅色植物，加強九紫離火，營造木火通明的格局，這樣就能驅走身上霉氣，家宅運勢都會變好。

當然，最根本的還是選對住所，一個符合九運特性的房屋，能讓你事半功倍，財運亨通。那麼，如何選擇風水屋呢？在九運期間，南面見山，北面見水，北為零神水的話，就會有財星，如果你家裏的風水位置又好，又恰好趕上這個九運的話，那就是一間好的風水屋，並且居住後感覺財運提升，生活愈來愈順利，那麼強烈建議你將其買下，長久受益於九運的旺盛能量。如果星位變了，那房子的風水會變差嗎？當然不會，畢竟我們的九運是20年，一路運氣會持續好，錢自然愈賺愈多！

總而言之，想要在2025年財運亨通，需要結合九運特性，善用東方能量，調整家居布局，你的財運將會更上一層樓！