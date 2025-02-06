大S留給女兒的話流出　不忍分開：媽媽好不捨！

台灣女星大S（徐熙媛）猝逝，消息震驚全城，而她生前曾寫給女兒的話亦被翻出，字字句句令人鼻酸。她於2015年曾為了大女小玥兒出書《老娘駕到》，書中記錄了她的求子經歷和寫給女兒的話，當中一開頭就寫下「給我最親愛的心肝寶貝小玥兒」，大S表示感激小玥兒選擇成為其女兒，她亦會做好母親的角色協助孩子成長：「我很愛你，願意用生命保護你，（但願不會有這麼戲劇性的事發生...），無論你長大以後成為怎樣的人，媽媽都始終愛你。我會永遠記住你現在帶給我的快樂和滿足！我期許將來我們不但是感情很好的母女，還能是最要好的朋友！」

她又指：「看着你一天天長大，媽媽好不捨，好擔心你漸漸離開我的懷抱！等你愈來愈認識我，你會知道我不是一個愛炫耀的人，寫這本書完全是為了給我們彼此一個紀念，待你長大了，還有這本書能回味。我愛你，為你千千萬萬遍」，又提到生下女兒後不願復出，只因為不希望和女兒分開，自從有了小玥兒後，亦由過往的工作狂徹底成為女兒奴：「每天都為了她而活，完全不想工作了」、「只好一直親、一直抱，才不會留下遺憾」，又對女兒喊話：「無論你長大到幾歲，甚至結婚生孩子了，媽媽也都要每天吻你、擁抱你，因為你是我最愛的心肝寶貝」，無奈現時已成絕響。