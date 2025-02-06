吳若希戀絕世渣男　進化做悍妻

歌手吳若希（Jinny）雖在無綫頒獎禮上未獲任何獎項，但踏入蛇年仍然雄心壯志，繼續歌、視雙線衝刺，至於在家庭中一直擔當「悍妻」角色的她，原來曾戀上一腳踏幾船的「絕世渣男」，令她飽受情傷。

吳若希（Jinny）在無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》中與「小三」賴慰玲共侍一夫蕭正楠，日前她接受專訪時，坦言入行時也曾試過共享男友之苦：「發現我係佢其中一個女朋友，可能佢同所有人（女友）都講自己冇拖拍，但就同所有人都有親暱關係，當時被人呃嘅感覺當然係好忟、好Sad，但又覺得佢唔係只呃我一個，全部女仔都被佢呃晒。」

以為性格剛烈的她必定第一時間怒斬情絲，但她卻說年輕時較執着，未肯即時分手令自己陷於痛苦中，現回望過去就領悟到遇情騙是人生必經階段，寄望前度活得好，還站在對方立場設想：「每個人都有啲唔識處理嘅階段，尤其感情方面，後尾佢可能會學識咗。」至於「渣男」是否圈中人，她沒有否認，只說：「唔知喎，唔講啦，我冇再理佢嘅嘢。」

走出失戀陰霾，早年嫁個好老公的她，現育有一仔一女成幸福人妻，今年農曆年一如以往舉家返福建家鄉，自言年紀愈大愈明白要珍惜眼前人，她說：「爺爺同爸爸喺內地，佢哋都幾十歲，啲人成日話食一餐就少一餐，所以我就算要同公司攞假，都一定返去見吓佢哋，都感激老公遷就我，唔使一定要交人。」

問到蛇年願望？Jinny覺得身體健康最緊要，工作大計方面，她坦言劇集方面暫未有新安排，但感恩去年有份拍攝無綫新劇《巨塔之后》，有機會跟前輩結緣，她說：「同宣萱好多對手戲，鍾意同有經驗演員合作，可以喺佢身上學到好多嘢。」

至於歌唱事業，她望可繼續舉行內地巡迴，最恨返家鄉福建或成都開騷，她謂：「去年我喺內地唱咗4至5場，知好多內地人都係聽廣東話歌，如果再開騷一定有新Section。」雖然入行已15年，但她從沒「紅館夢」，原因竟然是怕攰：「要投放好多時間同精神，我對自己要求好高，起碼要有2至3個月時間綵排先得，因為我唔開Hea騷嘅。」

場地提供：Hooman by sea