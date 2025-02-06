娛圈單打︱硬係鍾意露體　被迫定係犯賤

美國饒舌天王Kanye West同老婆Bianca Censori經常高調出巡，每次例必引發爭議，皆因Bianca嘅裝束過分暴露，近乎全裸，實在駭人。兩公婆早前出席《格林美音樂獎》頒獎禮，Bianca本來由頭包到落腳，但行紅氈嗰陣，老公指示佢脫衣，結果脫掉皮草大褸後只剩透視連身裙，連底都冇打，三點畢呈。

現場人士一片嘩然，兩公婆隨即被請離場。據聞今次露出禍，原本傾好今年5月喺日本東京巨蛋舉行兩場演唱會，歌酬高達2,000萬美元，但「露出」風波發生後，日本投資方非常不滿，有意取消演唱會。

即係咁，Bianca當眾露體都唔係第一次，幾乎每次喺老公身邊都要露出示人。早前出席米蘭時裝周，以「下身失蹤」造型唔着內褲上陣，胸前僅得一小塊皮革遮蔽，引發在場人士不滿。再早啲，兩公婆去意大利度假，Bianca穿上肉色透視緊身衣，手持一個枕頭將自己身體遮住遊街，同樣令人側目。

由於Bianca嘅暴露造型，好多都係出自老公自家時裝品牌Yeezy嘅聯乘設計，於是外界質疑Bianca被Kanye操縱。有美媒甚至引述肢體語言專家，話Bianca搵枕頭遮掩身體，加上每次都略微落在老公身後，似乎不情不願，跟老公地位亦不對等，男尊女卑。

唉，卿本佳人，奈何作賤。Bianca本身喺澳洲出生，有建築師碩士學歷，但跟咗Kanye之後性情大變，同原本嘅朋友疏遠。甚至有前助理爆料，Bianca為求繼續獲得美國工作簽證，竟然答應老公跟自己老母床戰、自己在旁觀戰嘅荒唐要求，嗚呀！