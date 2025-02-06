陳山聰帶囝囝踏入舞獅界　但求過癮恨演豬肉佬

視帝陳山聰自小喜愛舞獅，10年前跟好友郭政鴻成立了「國際獅兄弟同學會」，早前更獲好友佘詩曼送贈紅色獅頭賀會慶，趁住新春佳節，山聰帶同活潑可愛的4歲囝囝Jaco一起舞獅向東網讀者拜年。

3歲開始接觸舞獅的山聰，就如現在帶住囝囝Jaco一樣，當年由爸爸帶入舞獅界：「嗰陣仲細過Jaco，睇完舞獅返屋企攞個筲箕自己舞，爸爸見我好似有啲天分，就帶咗我去正式拜師，一玩玩到依家。」他感恩時至今日擁有自己的舞獅會，又指Jaco就像他當年一樣，回家拿起物件扮舞獅，現時Jaco已擁有自己的小獅頭，更曾在「獅兄弟」周年晚宴上表演過：「佢好多契爺都係師傅級，所以佢就算唔拜師，將來集咁多家嘅武功都不得了。」

他指入門後便開始跟隨師兄們學藝，不過自己在舞獅的興趣上比武術更強烈，故一直專注練獅藝：「我細個一聽到鑼鼓聲，做緊乜都好都掉低跑去搵邊度舞獅，就算依家都會咁。（收徒弟？）唔會啦，我係興趣，未到師傅級。」他坦言成立「獅兄弟」旨在希望以藝人身份，推廣及承傳舞獅這項國粹。

談到新年習俗，他指小時候大年初一凌晨2點便要起床，穿上新衫拜神、放炮仗，當然時代不同，但他仍保持一些傳統：「年廿八洗邋遢、買定新睡衣、拖鞋，新一年全新開始。」多年來他仍堅持年三十晚會到廟宇裝頭注香。

談到新一年展望，他指上年放在拍劇的時間比較少，亦舉辦了個人的處女騷，透露蛇年會開Part 2，亦希望能多放點時間在拍劇上，笑言演得太多鮮明角色，期待演貼地小市民：「街市賣菜佬、豬肉佬，想做吓呢啲每日生活會出現嘅角色，應該幾過癮。」他坦言藝人被動，要等公司安排，問到有否想過做主動，自己寫故事當編劇？他笑言未夠功力，但不時會有念頭會跟監製提議，自己專注演活角色：「因為我仲有好大進步空間。（已經係視帝！）攞咗可以再攞嘛，人生總要有目標，祥哥（黎耀祥）、阿Mo（陳豪）都攞過兩次，其實係一個動力。」

健康開心便滿足

談到對囝囝Jaco的期望，他坦言自己跟父母一樣也很開通，只要小朋友有興趣就會盡力配合發展，不會強迫：「我唔係要佢有乜成就，當然做到醫生、飛機師係佢叻仔，做到頂天立地嘅男子漢，健康、開心我就好滿足。」山聰直言囝囝遺傳了他喜愛表演的基因，若將來選擇入行也不會反對：「我會話畀佢聽邊樣嘢係好辛苦嘅，自己揀嘅就自己承受。」問到Jaco喜歡當甚麼？他笑說：「Super Hero全部都鍾意！」