健康品牌推出限時免費「AI關節評估」服務　首個結合物理治療及AI評估應用程式

【營業資訊】維特健靈作為香港領先的健康產品品牌，再次引領行業創新，在專門店推出限時免費「AI關節評估」服務，是本港市面首個結合物理治療及人工智能的關節健康評估應用程式。透過結合專業的人工智能技術，讓精準可信的關節評估服務普及化，普羅大眾只要親臨專門店就能夠得到全面的關節健康結果及建議。

人工智能技術已應用於多個病患復康訓練

根據香港保健品協會早前的一項研究調查1顯示，約四分之一的受訪者表示過去半年內所服用的保健食品功效是提升關節健康，反映關節健康是許多香港人的關注重點。為了讓更多市民能夠得到專業的關節評估服務，維特健靈在專門店推出限時免費「AI關節評估」服務（價值899港元），整個評估僅需15分鐘，過程簡單，適合任何人士參與。

維特健靈「AI關節評估」應用程式是由一間專門服務醫療機構及病人組織的本地人工智能研發公司開發，相關人工智能技術亦被本港專科醫生及物理治療師選用，目前已應用在中風、腦部疾病及有行動問題等多個病患群組，提供高效率的復康訓練，深得醫護人員及病人信賴。

由本港註冊物理治療師設計關節評估動作

進行「AI關節評估」服務時，使用者只需要對着鏡頭完成由本港註冊物理治療師設計，針對檢查肩部、背部及膝部關節健康的動作。應用程式就會透過人工智能技術，監察使用者的反應、動作的角度及幅度等，以計算出動作的相似度及同步率，從而進行評分以及提供即時反饋，最後得出「維特健靈關節健康指數」。

整個評估除了反映關節健康指數，還會提供分別由註冊藥劑師、註冊營養師及物理治療師推薦的所需攝取活關成分、有營小貼士、家居伸展運動及健康產品。幫助使用者及早關注及改善關節健康，從而預防或減少關節不適、僵硬、聲響等問題。

提供「AI 關節評估」服務的維特健靈專門店*

地址：銅鑼灣駱克道492號順禧銅鑼灣中心3-7號店 電話：2882 3921

地址：尖沙咀海港城海洋中心3樓308B號舖 電話：2217 0062

地址：將軍澳廣場1樓137-138A號 電話：2752 1168

地址：將軍澳坑口連理街147-148號舖 電話：2774 5188

地址：沙田新城市廣場第三期三樓A318號舖 電話：2752 8228

地址：大埔超級城A區2樓069號舖 電話：2326 1982

地址：馬鞍山新港城中心第四期第二層2219號舖 電話：2479 0331

地址：上水中心購物商場2樓2022號舖 電話：2671 4533

地址：天水圍天耀商場地下L040-41舖 電話：2755 1884

地址：將軍澳新都城中心2期1031-1032號舖（即日起至2月13日）^ 電話：2326 1812

*以網上預約表格內的專門店為準。

^2 月 13 日之後將會在不同地區的期間限定店提供服務，詳情請留意網上預約表格以獲取最新的服務安排。