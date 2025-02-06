金針菇冰減肥法　冷凍食用營養提高12倍？

網上減肥的方法日新月異，近年日本流行一個金針菇冰減肥法，聲稱有效減少皮下脂肪和內臟脂肪，抑制脂肪生成，同時具有促進腸胃蠕動功能，從而提高減肥成效，更有人實測後在2星期內成功減掉2公斤體重。話雖如此，此減肥法有甚麼注意事項？又是否適合所有人？

日本流行的金針菇冰減肥法，是將金針菇打碎，冷藏成冰塊，並加入於日常菜餚中，聲稱具有通便、增強抵抗力、降血糖等多種好處。並強調此做法能提升金針菇的營養成分，讓當中的「蘑菇類甲聚醣」提升12倍，有助排除腸道多餘脂肪。對女士而言，亦有助在減肥期間保持水潤彈性的肌膚，發揮美肌效果。有人實測方法後，成功在2星期內減掉2公斤體重，就連日本國立癌症中心的調查研究也發現，每周吃金針菇的人士，患上胃癌的機率比沒吃的人士減少34%。

由於金針菇含有豐富維他命、礦物質、鉀質等營養，當中的膳食纖維更比椰菜高出兩倍，可潤滑腸道預防便秘之餘，當中菇類的纖維也較難被胃酸破壞。另外，金針菇平均每100克僅有22個卡路里，又容易有飽腹感，屬於不少人的減肥聖物。金針菇的煮法多樣，除了日本流行的金針菇冰之外，亦有曾經風靡一時的「金針菇茶」，據說有位44歲的女士喝了2周後，內臟脂肪就減少了20%。其做法是首先將金針菇根部切開，裝入保鮮盒冷藏，要飲用時再將5克金針菇加入300至500毫升水，浸泡30分鐘後即可攪拌飲用。不過單吃的話，營養和味道都會過於單一，建議搭配番茄、紅蘿蔔等各色蔬果，令減肥路上不至於太痛苦。需要注意的是，吃得太過菇類會增加通風發作的機會，若有相關疾病人士，或需要小心控制菇類的攝取量。