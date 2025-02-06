瘋傳汪小菲出錢包私人機　S家怒斥惡心：睜眼說瞎話！

台灣女星大S（徐熙媛）春節期間於日本感染流感併發肺炎，2日於當地病逝，並已在當地火化。尋日（5日）盛載大S骨灰嘅粉紅色骨灰罈由老公具俊曄坐私人包機陪伴，從東京運回台灣，有傳一對子女亦有同機返台，疑戴上口罩遮樣現身，獲逾10位親友護送，而骨灰已放喺大S自己家中。同時，網上忽然瘋傳包機及費用係由大S前夫汪小菲聯絡、出錢，S家親友團半夜見到此事，氣憤難平，痛批汪小菲「睜眼說瞎話」！

網上盛傳，大S骨灰獲包機返台，係由汪小菲聯絡，40萬人民幣（約42.80萬港元）起跳嘅費用都係汪小菲畀錢，因為佢唔允許大S骨灰像貨物一樣被運送，而係要體面返台，並指佢一聽到大S離世消息就趕去台灣，由骨灰迎回、子女同前岳母安置都係佢負責，所有台灣相關事務都係由汪小菲一手包辦，「#汪小菲包機送大S」此話題更衝到熱搜第一位。

據台媒消息，S家親友團見到此事即刻盛怒，狠批汪小菲「惡心極至，睜眼說瞎話」，大鬧佢竟然喺網上放消息話飛機係佢包。同時，網友發現發表「汪小菲包機」言論嘅網紅被起底，佢原來係汪小菲媽咪張蘭嘅乾兒子。事實上，包機相關事宜包括聯絡及費用都係S家親友團自己處理，具俊曄一路陪住大S，從開心出遊、生病照顧、臨終吻別、哭抱骨灰罈回大S家，佢都全程參與，S家親友團很擔心他餘生點過落去。

台媒向私人航空公司打探，原來包機相關事宜都係妹妹小S（徐熙娣）同老公許雅鈞一手包辦打理，以行動證明姊妹情深。有熟識徐家嘅友人透露，本來一家人開心出遊，卻面臨如此噩耗，令家人難以接受，尤其小S喺日本一度情緒崩潰，哭癱在醫院：「連日來只要一講到大S就是以淚洗面，甚麼話都講不出來」亦無法做出任何決定，精神狀況好令人擔心，最後家人決定將「大S骨灰罈永久放在家中」，等小S可以隨時去搵家姐傾偈。