大S猝逝品牌暫撤最後代言廣告　粉絲跪求：想永遠看到她

台灣女星大S（徐熙媛）本月2日於日本流感併發肺炎猝逝，終年48歲。擁有「美容大王」之稱嘅佢，生前最後一個代言為台灣保健品牌，近日品牌為表追思，選擇暫時撤下大S廣告，但網友就紛紛留言表達相當不捨，盼望可以「永遠看到她」。

熱衷於分享保養秘訣的大S，過去曾出書《美容大王》，內文中的經典保養方式包括冷水洗臉、用按摩書活絡頭皮，至今仍有不少人受用。不過近幾年她的生活重心轉移至家庭，作風相當低調，除了偶爾出席活動之外，也僅在2022年時接下TKLAB代言，然而這一接就延續了3年，甚至上月初才在她個人臉書上分享自己的形象美照，未料事隔不到1個月就撒手人寰，讓不少粉絲心痛不已。

品牌方近日發聲明悼念，表示：「懷着無比沉痛的心情，得知我們深愛的品牌代言人大S徐熙媛不幸離世，在與大S三年多的合作期間，我們深刻感受到大S對於美的追求以及對於生活的熟愛。」、「品產品中以大S為主打的宣傳廣告將暫時撤下，以表達對逝者的尊重，也請大家一同緬懷她帶給我們的美好時光，大S的善良美好將永遠留存於我們心中。」

對於品牌方舉動，網友相當讚賞：「謝謝小編的溫暖」、「支持永遠最美麗的代言人」，不過亦有粉絲希望廣告可以成為大S永遠嘅代言，更不捨表示：「可以不用撤嗎？拜託」、「可以永遠廣告，讓大家一直看到她。」