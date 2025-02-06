情人節滋味　美食表心意

在歡度蛇年之際，情侶們還要迎接情人節，坊間多間餐廳除新年菜外，還有浪漫的情人節大餐。除了傳統西式美食，還有其他風味選擇，豐儉由人。

可愛小熊

遇到特定節日，大家都愛鋸扒。主打牛扒和燒烤的飲食集團，旗下餐廳於2月13日至15日推出情人節晚餐，尖沙咀高級扒房供應鮮蟹肉配西班牙番茄醬和香煎鵝肝配無花果餡餅等，主菜可揀奧斯卡8安士牛柳或法式烤三文魚。灣仔分店會有4款主菜選擇，包括香蒜龍蝦汁海鮮扁意粉、烤澳洲牛柳配油浸龍蝦或MB9+頂級和牛西冷扒等。尖東分店就有澳洲殼飼肉眼、香煎鱈魚或燒香草柳等。至於尖沙咀的親民掰房，則有澳洲牛柳、香煎鱸魚或烤美國豬架。2月14日享用晚餐，情侶們可收到可愛的泰迪熊和馬卡龍，夠晒浪漫。

高空夜景

美麗的夜景配好吃的菜式，味道加倍。金鐘五星級酒店高層地中海餐廳，極目眺望，景致極致，早晚都有不同風貌。愛明媚日光，餐廳新推下午茶以木苔香水和林地等作靈感，供應香蘋果豬肉腸捲、鼠尾草鴨肉批和菠菜芝士蛋糕等。來到晚上，就有全新單點菜式，烤柑橘醃春雞、橄欖油蒜味蝦和西班牙燉飯搭配烤小牛胸腺等，各有特色。情人節當晚推出的情人節套餐，以生醃鯛魚片配血橙油醋汁開開胃，以焦糖蔬菜清湯打造的雜菜湯，品味出時蔬香氣。鮮味的意大利雲吞以海螫蝦和雅枝竹等作餡料，配濃湯享用夠醇厚。主菜可揀鴨胸或白姑魚，前者配柚子及薰衣草鴨汁，後者是烤白姑魚配炸蠔，香口惹味。最後以巴黎布雷斯持泡芙作結，邊吃邊賞景，倍添氣氛。

北歐晚宴

來到冬日，蜜糖防燥滋潤，尖沙咀型格精品酒店北歐餐廳於2月13及14日推出以蜂蜜為主題的情人節晚餐。師傅用麥蘆卡蜂蜜入饌，前菜是法式焗稚拉圖生蠔配龍蒿荷蘭醬，薄切北海道帶子配澳洲青蘋果凍和帝王蟹油，清新開胃。湯品是麥蘆卡蜂蜜烤法國乳鴿，配雞油菌清湯及百里香。主菜可選香烤澳洲黑安格斯MB6+西冷或法式焗大西洋龍蝦，甜品有北極野生藍莓意式奶凍和麥蘆卡蜂蜜及68%黑朱古力撻，惠顧客人可獲贈蜂蜜禮盒，數量有限，送完即止。酒吧於2月11日至15日推出限定情人節雞尾酒及小食。2月14日及15 日更有現樂隊表演，加添氣氛。

意式風情

熱情的意大利人天生有浪漫基因，大坑和觀塘有店子的瑞士意大利餐廳推出Take Me to Ticino Grotto Menu讓情侶們共享。脆炸芝士餡餅香口開胃，時令沙律選用冬季蔬菜、烤紅洋葱和甜梨等配搭，再加點蜂蜜芥末醬和瑞士芝士調味。緊接就招牌和牛他他、牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵和意大利辣肉腸波漫意粉等，主菜是米蘭式燉小牛膝，慢燉牛膝配番紅花燴飯，啖啖入味，甜品是傳統的提拉米蘇和栗子黑加侖子芝士蛋糕，客人還可升級以瑞士葡萄酒拼配，加添風味。

惹味泰宴

除了西餐，東南亞的惹味菜式，也很有人氣。灣仔人氣泰國餐廳於2月13日至15日推出泰式情人節菜單，情侶們先以1杯免費迎賓氣酒酒揭開序幕，前菜有脆皮炸蝦裹蛋麵配杧果他他醬，傳統泰北小食面康，以蓮花花辦包泰式香料和各種食材，主菜有泰式龍蝦炒金邊粉、泰式燒雞塊配糯米飯，再加水蓮葉配炒蛋和杧果糯米飯，即時感受到泰國風情。