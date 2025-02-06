林峯舉家日本滑雪　開口要追多個：望下年一家四口　

藝人林峯、玄學家李丞責今日（6日）現身尖沙咀出席開年活動，吸引大批市民圍觀。林峯表示昨晚剛從內地回港，入屋時打了個噴嚏不慎閃到腰，笑指應該是仍身在內地的太太及4歲的女兒Luna太掛念他才令他打噴嚏。他表示先前帶太太及女兒到日本滑雪，女女一滑便愛上，之後回港過年，日前一家人再到太太江蘇的鄉下拜年，指當地天氣非常寒冷，因為有工作因此先行回港。談到工作，他表示下星期會為電影開工，自己戲份大約3月便完成，之後便專心為5月紅館騷預備，笑言演唱會中「濕身就緊㗎啦！」，並透露今年會推出3首新歌。

談到新一年會否想添個蛇仔蛇女？他笑指未必趕得切，不過表示會盡力，希望下年可一家四口一起去滑雪，亦表示有問過女兒會否想添個弟妹，但笑指女女沒意見。談到育兒，他坦言現在小朋友的功課比他以前的難很多，教功課時自己也要查字典，並笑指到學校面試感覺自己才是面試的主角。林峯表示跟太太有共識，會為小朋友提供舒適環境，等她自己去選擇未來。

談到老闆古天樂改報金像獎男配角，讓出機會給林峯競逐影帝殊榮，林峯感謝老闆一直的照顧及信任，會繼續努力拍好戲報答對方，問到會否因此增添了壓力？他表示做好自己本分，能得到觀眾支持已很開心。