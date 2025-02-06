大S好友蔡康永首現身　泣不成聲：瘋狂地想念一個人！

台灣女星大S（徐熙媛）猝逝，好友蔡康永今日在台灣出席小說女王吉本芭娜娜訪台的新書記招，出場時面無表情、神情嚴肅，當讀出書中文章提及思念的人，即忍不住哽咽，令人鼻酸。他當時表示：「《月影》這個故事是芭娜娜24歲時所寫的，它所描述的是人在面對重大的失去之後，如果非常想念這個人，他有甚麼辦法可以......再見到這個人」，話未說完就陷入悲傷泣不成聲，台下觀眾即拍掌給予鼓勵。

他嘆氣後調整心情，繼續讀出書中內容，並坦言：「芭娜娜的小說，把一切我們需要被安慰的事情埋伏在真實的生活裏面，所以我們似乎得到了一個安慰，覺得在我們這個一成不變的日常生活中命運所帶來的神奇時刻，是有可能會發生的，雖然我們有可能一輩子都遇不到那樣的時刻，可是芭娜娜的小說，給了我們一個承諾『這是有可能的』」，隨即再度落淚，表示如果失去一個人，就在我們想念他、想念到快要發瘋的時候，可從小說中尋求安慰：「你知道，這麼瘋狂地想念一個人並不是很丟臉的事情」。

由於大S生前深信外星人存在，當談及是否相信世界上有外星人時，蔡康永就指昔日在《康熙來了》曾跟小S（徐熙娣）討論：「我當時嘴硬說很想遇到鬼，我想跟他聊聊。而我現在願意相信有，歡迎任何眼睛看不到的事情是我們維持活下去的關鍵」，似是向大S喊話。