迎接情人節　深圳浪漫許願

下周五便是情人節，想同另一半來趟甜蜜旅程，北上是個好選擇，皆因深圳有多個浪漫打卡熱點，好似大梅沙願望塔可於高空下許願兼暢玩夢幻AR館；另可到茵特拉根區小鎮乘坐童話式小火車。當然唔少得入住情侶民宿及品嘗情人節大餐，去完肯定能將感情升溫。

海邊高塔 許願幻境

願望塔是鹽田區的情侶打卡勝地，位處大梅沙海濱公園太陽廣場東北角，鄰近海灘及海濱棧道，乘坐地鐵8號綫至大梅沙站B出口即可到達。塔身高81米，相當於27層樓咁高，頂部設有觀景平台，可360度俯瞰大鵬灣及周邊美麗的自然景觀，黃昏時更可看到落日餘暉，情侶打卡特別浪漫。塔內還有一個特別體驗，傳說離天空愈近願望愈有機會實現，所以這裏特設願望廣場，讓大家閉上眼睛許願，又或將心願寫於紙條再放入玻璃瓶內，再交由代表愛情、健康、事業及學業的4位許願天使，儀式感滿滿。

許願後不要立刻離開，因為塔底是元宇宙劇場「深海幻境」所在，場館融合AR、光影互動、全息投影等技術，並特邀國際級3D動畫特效團隊共同建設，兩口子穿梭於星空及海底世界，到處盡是五顏六色的海底生物，加上疑幻似真的海龜、水母、鯨魚觸手可及，定能打造一個難忘旅程。追求刺激的話不妨玩埋5D全息飛翔影院，坐上帶有特效的觀影座椅，體驗驚心動魄的海底探險之旅。特別一提，塔頂除了可欣賞風景，還提供雲海下午茶，High Tea時工作人員還會從旁航拍視頻，記錄難忘一刻！

瑞士小鎮 童話火車

歐洲美景從來與浪漫畫上等號，位於深圳東部華僑城的茵特拉根區以瑞士小鎮為設計靈感，石板路、繽紛花牆全自帶歐式濾鏡。中心的鐘樓是必到地標，每逢踏正整點都會響起鐘聲，此時大可親吻愛人臉頰，然後到愛情廊橋默念誓言；附近的咕咕鐘舞台則每天有小丑、木偶等多場表演。從茵特拉根站出發的森林小火車也不容錯過，全長約5公里穿梭華僑城「茶溪谷」及「大俠谷」兩大區域，小火車沿山脊緩緩爬升，情侶大可並肩欣賞初春雲霧交替景致，駛至半山腰時更可看到心形湖泊，記得將童話般的美景拍攝下來。

法式民宿 私人浸浴

今年情人節剛好是星期五，連帶周末假期大可北上租間民宿共度一宵。Mello覓樂是大鵬新區南澳街道新開業的南法式民宿，單幢5層高佔地近2,000平方米，室外花園及入口大門皆以法式線條勾勒，後花園背靠山景；室內則用上黑白色簡約家具，加上藝術走廊、許願噴泉及法式街景，令人恍如置身法國普羅旺斯的鄉村民宿。房間均用上落地大玻璃窗，部分更附有獨立浴池，兩口子泡在水中再遠眺海浪泊岸，保證多巴胺飆升。值得一提是民宿離東山碼頭只有8分鐘步程，可隨時出外觀浪釣魚和玩水上活動。

同場加映：佳節盛宴 浪漫布置

情人節吃大餐是指定動作，浪漫氣氛必不可少。福田區婧悅汐湖景西餐吧樓高兩層，全店搭配多彩花束及氣球，情人節當天更有真玫瑰布置、限定賀卡及仙女棒奉送，並可安排萌爆的黃油小熊送上花束，定能氹到女友心花怒放。其雙人套餐備有戰斧牛扒、巴伐利亞燒雞、法式匠牛手工漢堡包及招牌榴槤千層薄餅等主菜。

另一間位於南山區的天空花園餐吧，亦適合享用情人節大餐，現場的水池卡座、星光帳篷、透明水晶房既有浪漫氛圍又能保持一定私隱，雙人餐提供神戶5A雪花牛扒、蒜蓉焗龍蝦、法式鵝肝、魚子醬元貝等名貴菜式，絕不失禮。