王菲滿頭灰髮驚現越南賣粥？網民：霆鋒看見要愣三秒！

天后王菲，日前亮相央視年度盛事《2025年春節聯歡晚會》，時隔7年再度亮相節目並獻唱新歌《世界贈予我的》，引起大眾關注，天后風範深入民心，討論度相當高。近日有網民，指於越南偶遇王菲，她竟然在平民檔攤中落手落腳炮製粥品，當以為王菲是拍攝節目的時候，才驚覺這位並非真正的王菲！

網民以「在越南🇻🇳河內遇到了王菲」為題發貼，並寫道「真的好像哇！你說呢？#王菲 #河內 #河內旅行」從網民上載的數張照片中，發現他若果錯認這是真的王菲，也不會太奇怪。

從4張照片中看到，這位「王菲」身穿黑色上衣外搭灰色羽絨，一身平民打扮；而她和王菲一樣蓄着短髮，不過就呈灰銀色，相信是漂染的效果，並非因為年紀老邁而變得一頭灰髮。再看她的五官輪廓，可謂十分精緻，在薄施脂粉之下非常吸睛，在比較嚴肅的表情之下，更加像平時不苟言笑的王菲。

不少網民瘋狂留言，絕大部分都認為這位「越南王菲」，跟如假包換的那位天后十分相似，最搞笑的留言：「真的好像，謝霆鋒看見要愣三秒！」另外亦有人指「所有五官包括下顎線，甚至她的眉毛被頭髮擋住也能看出來跟菲的原生眉的形狀都差不多。」另外亦有網民留言，指「越南看到的河內版王菲，原來她已經是越南的網紅」。