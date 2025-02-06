Locksmiths新歌跑盡台灣景點　洪助昇處女執導MV

樂隊「Locksmiths開鎖佬」推出今年首支派台作品《陪我去台北》，歌曲由樂隊成員親自作曲，延續去年出道作品《我們都是這樣沒有長大的》的青春感，歌詞就由組合「YEAHS」成員少爺占操刀，將年輕的任性和揮霍寫進歌詞，歌詞中隱藏了不少台灣情歌，包括《愛我別走》、《簡單愛》、《旅行的意義》、《不求月老》等等，如同青春密碼，勾起大家的回憶，編曲及監製則由「YEAHS」另一成員何兆基主理。

MV方面就邀得好友歌手洪助昇（Aiden）任MV導演，專程飛台灣取景，Locksmiths指歌曲的靈感來自近年香港人都喜歡於周末去快閃旅行，希望利用這個熱潮作為歌曲背景，「講述五個香港大男孩快閃去台北追女仔。」他們表示作為第二首派台作品，希望嘗試用另一種曲風令聽眾認識他們，加入funky元素，令成首歌感覺調皮同更加青春活潑，希望令歌曲同MV成為一個小故事。

今次留台時間不多，所以拍攝行程非常緊湊，「最難忘一定係我哋需要跑動嘅劇情，因為故事講述我哋五個一齊『追』同一個女仔，拍攝當晚我哋由夜晚十點跑到凌晨三點冇停，跑過唔少台灣嘅景點。隻腳隔咗幾日返到香港至覺得酸痛，不過一切都值得！」問到最喜歡的一幕，五人不約而同表示是放煙花，「一定係喺十份放煙花同仙女棒嘅一幕，因為我哋當中有幾個成員都未放過煙花，感覺好震撼同埋難忘。」

至於首次擔任MV導演的Aiden直言最大挑戰是「冇得睇景」，「因為地點係台灣，所以好多都係憑自己之前對台灣嘅印象、去過嘅地方，同埋上網做research。一去到就直接拍攝，雖然時間上比較短，但最後成個作品我都覺得滿意。」最難忘是Locksmiths由夜晚跑到凌晨的場景，「當時佢哋有兩位成員病咗，但食完藥都繼續落車跑。我記得有一日諗住早啲收工，畀大家休息吓，但佢哋同我講：『得㗎啦Aiden，我哋繼續啦。』所以我對於佢哋呢份毅力、堅持去想完成一個好嘅作品，好難忘，我都希望呢首歌可以令到更加多人認識佢哋。」拍完這次MV後，Aiden指有機會會再向導演方面發展，又笑說：「歡迎公司搵我包攬晒全公司歌手嘅MV，我隨時候命。」