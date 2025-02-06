張家輝現身團拜力撐馬浚偉　吳若希趁機自薦合作唱歌

新城廣播在黃埔進行新春團拜，薛家燕、影帝張家輝、新城首席營運總監馬浚偉與眾高層為醒獅點睛向大家送祝福，歌手姚焯菲、鍾柔美、詹天文、張馳豪、冼靖峰等則亮相支持。

台上家燕姐與家輝互笠高帽，張家輝讚家燕姐皮膚滑溜冇皺紋要請教，她則笑說：「今朝去咗拉面皮。」家輝又笑言看到新城高層馬浚偉現在事業如此成功，有點接受不到，兩人十分老友，不時回憶起拍劇點滴。被問到新年有甚麼寄語給大家，家輝笑說：「有得做就好做喇，做好自己就得。」家輝的唱歌片不時翻hit，他笑言因新片預算不足，將要再開金口為電影獻唱。

家燕姐與吳若希接受訪問，吳若希指在後台與家輝碰面，對方相當風趣幽默，很想和他合作唱歌，可與家燕姐的「十字步」聯乘，她笑說：「家輝哥叫我唔好再鬧老公喇，我會銘記於心嘅，其實我好愛我老公，早幾日老公生日已經同咗佢開年。」問到可會追蛇B增添家庭和諧？她笑說：「做乜咁睇唔開呢，留返畀家燕姐再抱孫啦。」

家燕姐被問到孫仔可有向他拜年？她笑說：「佢一知道攞利是，就走過嚟用日文同我拜年。新年一家人去咗日本旅行，仲5點起身睇富士山，雖然好舟車勞頓，但係都好享受。」

講到粵語片笑匠「俞明叔」俞明離世，享年100歲，家燕姐指雖然是笑喪，但也感到很難過，相當不捨，記得小時候拍戲，俞明叔見她瞌眼瞓，就會講笑話氹她笑，令大家精神一振帶給大家很多歡樂。

姚焯菲、鍾柔美、詹天文受訪講到發新年財，姚焯菲與鍾柔美皆指不會打麻雀，但有和家人朋友玩魚蝦蟹遊戲，發了少少新年財。詹天文則自言打牌，技巧與牌品也好，打牌不會發脾氣。問到新年可有相約炎明熹聚會，她們皆指沒有，鍾柔美謂看見Gigi社交網見對方開心就可以了。