周吉佩唔敢同老婆拗免跳火坑　展雄風要靠第二樣

《中年好聲音》周吉佩（吉吉）、支嚳儀、藝人丁子朗、陳懿德、及麥美恩等今日（6日）現身尖沙咀出席無綫全新辯論形式節目《今晚乜都拗》記者會，嘉賓之一的吳若希則趕到現場，跟森美、丁子朗及麥美恩重現當年拍攝《森美旅行團》的經典甫士。

節目主森美大讚一眾嘉賓口才很好，不過情感投放最多的是麥美恩：「因為佢唔講道理，但最意想不到係陳敏之，平時好溫柔，一講到生BB話題就突然爆金句『子宮唔等人』。娥姐（商天娥）講性生活話題就會話費事同佢哋講，覺得佢哋未必識。」問他可希望節目有加長版？他坦言有這個想法，監製亦承認為可行，但需要加入更多環節。身旁丁子朗則笑指對手吳若希不講道理，再加上安德尊，令他跟戴祖儀的一隊很驚，惟有事前做足功課，以數據拋窒對方。

至於吉吉就自認口才麻麻，而且跟《中年好聲音》大家太好感情，會不捨得鬧對方，但笑指幸好有「鱷魚頭 老襯底」的陳懿德作墊底。笑問他在家中是否未能發揮口才？他笑謂：「尊重太太係應該，同太太拗即係等於跳火坑。（冇得展現雄風？）喺第二啲展現，哈哈！」身旁支嚳儀則自認是個講道理的太太而絕非「黑白天鵝」，另指顏米羔於節目中口才好眼神又有煞氣，形容對方是刀槍不入，身旁吉吉即笑指顏米羔是「講歪理都好堅持」。

另提到為慶祝粉絲團成立兩周年而舉辦的塞班島旅行團，他透露已成團，屆時會表演唱歌兼跟大家玩遊戲，亦會拍攝特輯，又笑指當太太知道是工作而並非旅行，便自動放棄隨隊出發。。