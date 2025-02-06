强尼首當劇集男一感興奮　梁雍婷飾演來自冥界的惡鬼

藝人强尼、岑樂怡、王頌茵、朱栢謙、韋羅莎和梁雍婷 等人今日（6日）現身ViuTV新劇《弊傢伙！我要去祓魔》記者會。作為此劇主演的强尼、岑樂怡和王頌茵形容這部劇集是集二次元、科幻、中二病、搞笑和感動於一身，動漫感極足，所以會有好多電腦合成影像。

岑樂怡和王頌茵在劇中扮演捉鬼角色所以會有好多動作場面，為了讓動作看起來有型有款，她們特地在家中設計動作，並閉關練習，笑言：「冇電腦特效嘅時候睇落去可能有啲尷尬，但係加咗落去之後效果真係好好。」而强尼在戲中主要演一位失去靈力的風水玄學界天才，認為今次能夠拍這類型的劇集非常難得，一生人可能只有一次，所以得知有份參演是相當興奮，他說：「我同其他演員都係抱住一種玩嘅心態去拍，同埋今時今日要拍古裝好難，所以我就當呢個係拍古裝。」這部劇亦是強尼第一次擔正男一，笑言自己所有參演劇集都已經播出，手上沒有存貨，希望新一年有更多工作機會：「依家只要有嘢拍就得，因為始終市道唔好，一場都拍！」

另外，梁雍婷則在戲中扮演來自冥界的惡鬼，設定是來到人間會失去語言能力，所以只能依靠發聲來表達情緒：「喺人間我唔可以講人話，只可以發出野獸嘅聲音，但落返冥界我就可以講人話。」她又表示為了劇集角色，首次戴上有色隱形眼鏡，好彩最終都沒有敏感，笑言今次是演過最好玩的角色之一。問到她可會怕觀眾看不明白？她就表示不怕：「因為其實我哋以前電視台都有類似呢啲鬼怪嘅劇，加上我見網上觀眾嘅留言都好期待，所以我都好期待。」她又稱自己好大膽，從來不怕靈異事，認為只要心存正念就可以。她亦稍微劇透會與朱栢謙在劇中有密切關係，甚至會模仿對方。