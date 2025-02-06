大S猝逝︱具俊曄首發聲向汪小菲開火　遺產全數給S媽

台灣女星大S（徐熙媛）春節期間於日本感染流感併發肺炎，2日於當地病逝，3日並已在當地火化，骨灰昨日（5日）在具俊曄親自護送下，搭乘私人包機回到台灣家中。小S透過經紀人表示不會舉辦告別式，有指「大S的骨灰罈將會永遠放在家中」。

丈夫具俊曄痛失愛妻大S後，終於透過社交平台發聲，表示目前在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，超越了所能想像中的斷腸，並反擊汪小菲及酸民，表示「我們還在處於喪失和哀悼的時間中，有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛，有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷害，求求甚麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託」。

對於遺產及孩子，他表示「所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽，關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」。他再度向大S示愛，表示：「我跟熙媛在一起的時間，沒辦法以世界上任何東西來代替，珍貴又價值的禮物，我要保護熙媛最愛的全部，這就是我最後該做的事情」。

全文如下：

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意，目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說甚麼 也不想說。可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中，有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛。有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷害。

這時候 我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人。求求甚麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧。懇切的拜託，還有，我要講熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們。都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人。我跟熙媛在一起的時間，沒辦法以世界上任何東西來代替，珍貴又價值的禮物。我要保護熙媛最愛的那全部，這就是我最後該做的事情，再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位。

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上