莊子璇胡美貽女僕Look登場　黑絲上陣大騷長腿

由薛家燕、胡美貽、莊子璇和徐文浩主持的無綫風水賀年節目《2025風生水起》，三位年青主持在裝扮上花了不少心思，昨晚（5日）一集，莊子璇（Hilary）及胡美貽（Nicole）便以女僕裝出場，她們的女僕裝大晒黑絲騷長腿。在堪輿學家黃楚淇師傅帶領下，為大家講解打掃家居需注意的風水事項，但搞笑的是，當師傅一本正經於鏡頭講解風水時，Hilary和Nicole就在旁邊表情多多，並配合做出「心心手勢」搶焦。至於向來扮嘢無底線的徐文浩，就以嚇你一驚的「阿珠媽」Look亮相。

而明晚（7日）播出的最後一集中，麥玲玲師傅指Hilary坐擁觀眾緣之餘，長輩緣亦相當不俗，但要注意的是命格容易鑽牛角尖，玲玲師傅說：「佢適宜多搵人傾訴。」玲玲師傅還指根據Hilary面相，甚有機會陷入三角戀：「佢塊面有橫刀奪愛痣，感情方面易有第三者。」談到Nicole，玲玲師傅就指她會嫁個有錢人，揚言Nicole大有機會在蛇年「喜事重重」，暗示Nicole隨時閃婚之餘還會有其他喜事，家燕姐講笑要儲定人情了。

而今晚一集「開運搵師傅」的嘉賓，就有《中年好聲音》的周吉佩及支嚳儀，玲玲師傅指吉吉與支支蛇年事業運不俗，並謂二人會共同進退：「好一齊好，差一齊差」，又指開設音樂中心的吉吉有「學生出名運」，支嚳儀就適合向管理方向發展。