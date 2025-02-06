AV界天才　全方位對撼

諺語有所謂「三分天才七分學」，意思係勉勵大家想要取得成功，唔可以靠打天才波，一定要付出努力，但無可否認，先天質素高都係好重要，所以日本AV界好落力發掘天才女優，而今日會進行一場比併嘅兩位美女海老咲碧同綾瀨天，就被譽為AV界天才！

性事強人

講到發掘AV界潛質新星，片廠Ideapocket久唔久會有筍盤益大家，其中楓可戀、長濱蜜璃同埋大食小惡魔桃乃木香奈都係代表作，而喺去年更帶嚟一位「性愛天才」，佢就係海老咲碧。今年24歲嘅碧妹係一名長髮美女，笑容迷人，身材苗條，心口有一對激凸G奶，最緊要係床上演出夠投入，能夠做出各種令男優飽受快感衝擊嘅前戲！

碧妹之所以獲封「性愛天才」之名，全因自細就對性事相當好奇，周不時偷睇爸爸珍藏嘅AV碟，對當中情節好有研究，所以床上功夫有板有眼。好多人都覺得碧妹嘅演出風格有少少似師姐桃乃木香奈，仲同一代癡女天后立花里子喺外形上有幾分相似添！

海老咲碧

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：34-23-36

出水高妹

今年24歲嘅綾瀨天，係AV界少見嘅高妹，身高有成5呎8吋！除咗生得高，天妹嘅顏值都相當高，氣質迷人，笑起上嚟更散發出強大嘅治愈能量，而且喺AV界嘅發展潛力極高，難怪被片廠SOD睇好，仲用到「天才」二字嚟命名其出道作《天才的エロさ。クールに見えてよく笑うハニカミ笑顏の高身長女子。綾瀬天 AV DEBUT》。

日本AV評論家芝田知良就大讚綾瀨天能夠為觀眾帶來具震撼性嘅床上演出，事緣天妹係一位擁有「無限高潮體質」嘅女仔，初次拍AV嗰陣，只不過係同男優錫錫，兩腿之間已經流出泉水，搞到底褲濕透，連導演都忍唔住開玩笑咁話天妹似乎全身都能夠感受到快感同高潮！雖然天妹好易畀男優搞到變「出水芙蓉」，但快感過後唔等如會放軟手腳，反而會上乘騎功同男優進行緊密「互動」，呢份鬥心的確非一般人所擁有。

綾瀬天

年齡：24歲

身高：5呎8吋

三圍：35-24-36

第1回合

鬥外表

兩位同齡女優可以話係各有優點，其中海老咲碧有一張瓜子口面，樣貌嫵媚動人，加埋身材苗條又好波，的確夠晒吸引！至於有一頭清爽短髮嘅綾瀨天，樣貌清麗，身材高挑，肌膚更白到透，外表一樣咁有吸引力。

第2回合

鬥演出

綾瀨天喺鏡頭前表現落力，但由於所屬片廠SOD嘅拍攝題材喺近年冇咩突破，所以佢嘅演出內容受到局限。相反，海老咲碧自從離開IDEAPOCKET，轉為FITCH同ATTACKERS呢兩間片廠嘅專屬女優，開始接觸重口味、大堆頭同愉虐類作品，演出更為精彩多變。

第3回合

鬥肉緊

海老咲碧可以話繼承咗師姐桃乃木香奈嘅小惡魔系風格，總係笑笑口咁玩弄男優，喺關鍵時刻肉緊得嚟又未去到忘我境界。相反，綾瀨天嘅體質敏感到極，被男優挑逗幾吓，底褲已經濕咗一片，埋牙一刻更加肉緊到震！

打和！

天才大鬥法，邊有咁容易分出高下！綾瀨天個樣望落斯文，但天生淫蕩，床上反應夠晒敏感，而海老咲碧嘅顏值高，演出時又能夠發揮小惡魔精髓，要喺兩者之間作出取捨，實在係強人所難，呢次比併打和最合理！