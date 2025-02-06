慾女如狼虎　夜夜要疏乎

講起熟女對性嘅渴求，第一時間諗起「三十如狼，四十如虎」呢句話，而喺四仔世界，嗰班熟女脫星飢渴起上嚟，實在唔係人咁品，今次介紹嘅3套作品就有辦你睇！

情迷小鮮肉

阿叔鍾意少女，同樣地阿姨都鍾意少男，身為過來人，筆者當然明白前者嘅諗法，但後者又點解咁冧小鮮肉？由Zero Tolerance Films炮製嘅新作《All The Sex He Owes Me》，就會畀到大家答案。影片以熟妻少夫為主題，搵嚟巨乳熟女Codi Vore、Lexi Luna、August Skye同Dee Williams化身人妻，並為佢哋安排一位年輕精壯嘅小鮮肉擔任老公角色。雖然呢一對對夫婦每次出街拖手仔都會惹來指指點點，但佢哋一於少理，皆因性生活過得不知幾咁愉快，仲玩盡一切令人睇到面紅耳熱嘅情趣玩物添！

職業病發作

唔少打工仔都有職業病，未必同健康有關，而係有啲做事習慣戒唔甩，令日常生活受到影響。假如老婆嘅職業係四仔脫星，你估吓佢會有乜嘢職業病？不如等Naughty America嘅新作《My Wife Is My Pornstar #9》話畀你知啦！故事講述Adriana Chechik、Casey Calvert、Jillian Janson等人妻喺脫界搵食，但凡唔使開工嘅日子，佢哋都會捉住老公盡情曳曳，一來習慣咗日日要曳曳，忽略有一日唔使做，就會技癢，周身唔聚財，二來踏入熟女之齡，零舍大食，若然慾望得唔到滿足，就會發晒脾氣！難怪喺片中飾演老公嘅脫星，無一個唔係瘦蜢蜢啦！

高手獻技

要數脫界中嘅狼虎之女，Dani Daniels絕對榜上有名！皆因呢位熟女唔止顏值高、身材好，床上演出又夠晒狂野，因而贏得唔少奬項。想知Dani Daniels有幾正？千祈咪錯過由Alex Romero製作嘅《Dani Daniels is a Goddess》。顧名思義，影片由呢位阿姐領銜主演，唔止有精彩嘅自娛場面，仲會夥拍Athina Love、Kathia Nobili等多位人氣女星，加埋一眾精壯男脫星，為大家帶嚟一場極度淫蕩嘅多P運動，就算唔係Dani Daniels嘅粉絲都會睇得勁興奮。

碟評

脫界向來不乏大食慾女，當飢渴感一出現，就會有忘我演出，其中《My Wife Is My Pornstar #9》入面嗰班人妻好色得嚟又擁有高顏值，而《Dani Daniels is a Goddess》仲有脫界天后孭飛，演出有幾精彩可想而知。至於《All The Sex He Owes Me》亦係一套動作場面相當刺激嘅佳作，就算劇場薄弱一啲都無傷大雅。