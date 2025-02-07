【是日通勝】

農曆正月初十

乙巳年 戊寅月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、動土、祭祀

忌：理髮、作灶、整甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、22、35

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

金牛座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

雙子座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

巨蟹座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

獅子座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

處女座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

天秤座：桃花與財運均有明顯進步，但要注意健康。

天蠍座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

人馬座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

山羊座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

水瓶座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

雙魚座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 冇煩惱

（跌）牛 易犯錯

鼠：事業運上升，不妨多花時間在工作上。

牛：是日沖煞，工作運欠佳，易得罪上司。

虎：健康欠佳，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

兔：好運降臨，可於職場上嘗到不少甜頭。

龍：運勢變好，肯付出努力，得着不會少。

蛇：與人溝通宜平心靜氣，切勿亂發脾氣。

馬：生活與工作稱心如意，得着比預期多。

羊：多為伴侶設想，感情問題可迎刃而解。

猴：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

雞：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

狗：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

豬：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

2025睡房床頭與睡眠質素（上）

香港生活壓力大，工作時間長，常常夜瞓，睡眠質素對精神非常重要。2025年的飛星到你的睡房床頭，而飛星的五行對睡眠質素又有着非常重要的影響。

睡房床頭在家中的正東位置，九紫喜慶火星飛臨。由於睡眠喜靜，九紫火令人有喜悅的興奮作用，對於想生小孩的人來說，今年有喜的機會非常大。對於男女感情來說，有助提升感情的親密度。但對於工作忙碌而想好好睡一覺的人而言，睡眠質素比上年差一些，需要保持靜心，慢慢呼吸來幫助入睡。

睡房床頭在家中的東南位置，一白桃花水星飛臨，若是單身朋友，不必理會自己的八字有沒有桃花，一白桃花星就是說明你今年有桃花運。對於學生哥來說，東南位是永遠的文昌，一白水星生旺文昌，也有利學業提升。一白水星令人安靜，睡眠質素比上年有大大的改善，精神自然好。

睡房床頭在家中的正南位置，六白武曲官星飛臨。正南火旺，六白官星屬金，金在南方火旺之地，睡房在南方的朋友，今年的工作壓大偏大，難以得到上司幫助。幸好在睡眠方面，比上年七赤星好一點。