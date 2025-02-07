傅嘉莉自爆有親密對象　拎視后即宣布結婚生子

新鮮出爐「最佳女配角」傅嘉莉（Kelly）事業順利之餘，愛情同樣得意，她自爆已有一位親密了解中的對象，更被批蛇年有機會懷孕，不過事業心強的她揚言要拎視后一刻，才會宣布結婚生仔。

Kelly帶同愛貓BeBe向大家拜年，她透露BeBe今年22歲，相對人類已經逾百歲，可算是「貓瑞」，雖然BeBe早前身體輕微抱恙，但驗血後各方面均無問題，所以Kelly趁愛貓健健康康多帶牠出來留倩影，並祝願大家都身壯力健，跟BeBe一樣長命百二歲。

今個新年，對Kelly來說分外難忘，剛收穫了一個獎項，成為她最好的新年禮物。至於新年願望，同樣離不開事業，她說：「學張振朗所言演戲就係我嘅生命，希望演好角色，可以感動觀眾，我今年有套劇《刑偵12》，我飾演心理醫生，我好鍾意呢個角色，希望呢套劇係我下一個高峰。」而她於年初四開拍另一套新劇《玫瑰戰爭》，她稱會好好享受幾天難得的春假。

講到蛇年運程，Kelly指有堪輿學家批她蛇年會出現真命天子及有機會懷孕，她坦言：「我自己隨緣，呢啲係上天眷顧，但我都係想事業行先，好開心今年得到個獎，所以好想把握呢幾年，再喺事業上拚搏多幾年，而且依家啲科技好先進，可以將懷孕延遲。（依家有冇拍拖？）有個親密了解中，但係大家以事業為重。（蛇年會結婚？）呢個應該唔會。」她揚言事業有成再談婚論嫁及生兒育女，並打趣謂：「我拎視后一刻，我會即刻結婚生仔，今年蛇年就定呢個目標，哈哈！」

問是否以視后為目標？她笑言不介意再獲多次最佳女配角，但當然希望有天能登上最佳女主角寶座：「好似楊紫瓊前輩攞奧斯卡影后咁，佢啟發咗我，唔好畀年齡去限制咗自己，保持到個狀態無論幾多歲可以做到最佳女主角，唔好諗因為年紀大就冇機會，同埋玄學話嚟緊20年係中女嘅世界，我係食正中女，我作為呢個界別好引以為傲。」

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