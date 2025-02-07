周末好去處　蛇年花下祈

今年農曆新年比以往來得要早，雖然假期已過，但新春的氣氛依然熱烈。不妨在元宵之前，打卡各大商場的新年裝置，好似Mira Place今個蛇年就特意打造了6米高巨型「幸福祥蛇」，合共使用了188朵陶瓷花環繞創作，絕對不容錯過！

【「『陶』花祈緣」】

為了延續無限春意，尖沙咀Mira Place由即日起至2月16日呈獻，全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，以陶瓷花及光影繁花打造超過3,000朵極致華麗的花卉盛宴。當中3大打卡熱點首推由新進陶瓷藝術家Greg Kuang，用近3個月時間打造188朵陶瓷花環繞創作的6米高巨型「幸福祥蛇」。陶瓷花以5大吉祥年花作主角，打造出繁花盛放、朝氣蓬勃的祥蛇盛園；坐上旁邊繁花錦簇的「紅運祈緣繁花椅」讓您鴻運當頭，伴隨一整年的好運與吉祥；造型亮眼的LED互動裝置「鯉想祈緣」預測來年運程，並大派新春商戶禮券包低至27折，最後記得游走商場內指定地點，完成新春賀卡及猜猜蛇年祝福語，贏取蛇年小禮物，讓新一年好運連年！

【菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年】

乙巳蛇年，新蒲崗Mikiki聯乘兩大本地人氣插畫師設計的卡通人物，分別為菠蘿油妹妹及「貓室」的阿讚貓，攜手呈獻「菠蘿油妹妹x阿讚貓 港式情懷賀新年」，陪大家靈蛇獻瑞！由即日起至2月16日期間，換上喜慶新裝的「菠蘿油妹妹」，還有喜歡稱讚人的「阿讚貓」，結伴暢遊3大地道港式場景打卡位.包括以九龍城70至80年代打造的「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳，菠蘿油妹妹插畫師Helen Tam以獨有的插畫風格呈現昔日香港建築物特色！另有掛滿了揮春、燈籠及擺滿了經典賀年糖果的「阿讚貓」開運辦館。最後還有糅合香港獨有霓虹燈街角面貌，和新派賀年祝福字句的霓虹燈祝願打卡牆， 誠邀各位穿梭於各個經典場景，盡拍開心全家福，共慶蛇年！