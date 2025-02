男團MIRROR「教主」盧瀚霆(Anson Lo)與父母及家姐關係融洽,昨日(6日)他網晒與胞姐頭貼頭合照,寫着:「我同我家姐嘅膚色差......I did my sister's makeup by the way.」原來Anson Lo親自幫家姐化靚妝,而且化妝技術不錯,家姐的妝容非常貼服,也是美女一名。Anson Lo出道以來因臉色總是白雪雪,被質疑妝容太重手,其實Anson Lo天生皮膚白晢,與家姐的蜜糖膚色完全不同,對比之下,2人膚色差很大。不過網民就讚教主和教姐同是靚仔靚女,有網民更叫Anson Lo不如開班授徒教授化妝。