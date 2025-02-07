具俊曄拋棄繼承大S遺產成變數　最終受益人未必係S媽？

台灣女星大S（徐熙媛）本月2日於日本流感併發肺炎猝逝，終年48歲。隨住大S嘅不辭而別，老公具俊曄沉沒悲傷之中，尋日（6日）終於透過社交平台分別以中文和韓文發聲，其中佢反擊大S前夫汪小菲，以「有位裝很淒涼的在淋雨亂跑」展開大S子女及遺產爭奪戰，為捍衛大S生前所愛，佢表示「所有的遺產……我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」、「關於孩子們應得的財產，希望能在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好。」

今日（7日）有台灣律師蘇家宏指睇完具俊曄聲明，雖然字字句句都可以感覺到佢同大S感情濃厚，又要保護並成全大S所愛嘅一切，深情令人動容。不過，蘇家宏提醒具俊曄，喺法律執行面上有幾點要注意：

1. 遺產繼承權，本身是專屬於具俊曄個人（法定配偶）的權利，不能「直接」轉讓給大S的媽媽。

2. 具俊曄可以繼承取得遺產後，再把遺產移轉給S媽，這樣的作法比較「安全」與「確實」，缺點是可能有多一筆贈與稅的問題。

3. 具俊曄不能用「拋棄繼承」來把權利給大S媽媽。

蘇家宏律師指出，如果大S冇立遺囑，具俊曄拋棄繼承的話，全部遺產就由大S一對子女繼承，而小孩監護人正正就係汪小菲，到時候就唔再係大S媽媽取得遺產。如果大S有合法遺囑，遺囑指定遺產畀兩個小孩及S媽，畀S媽嘅部分屬於遺贈，如果遺贈沒有侵害特留分，S媽可完整取得受遺贈嘅遺產。

如果大S遺囑只有指定遺產給兩個小孩與S媽，完全冇提到具俊曄嘅話，具俊曄擁有特留分扣減權。蘇家宏建議，具俊曄可以睇屆時遺囑執行狀況，與汪小菲監護狀況再作決定，但絕對唔建議拋棄繼承，免得最終事與願違。