NewJeans公布新團名NJZ　3月強勢襲港

韓國人氣女團NewJeans去年11月以所屬ADOR事務所及母公司HYBE違約、未有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，組合完成所有既定活動後，表明無意返回ADOR事務所。對於ADOR提出禁止她們進行演藝活動及簽廣告合約，5女已委任代表律師，向ADOR採取法律行動，雙方將於下月7日首度進行答辯。

NewJeans提出解約時，已知不能繼續用「NewJeans」這個隊名，故於上月在網上公開招募新團名，今日（7日）她們便公布新隊名為NJZ。而她們去年12月中開通名為「jeanzforfree」的社交網帳號，頭像亦已換成「NJZ」，帳號開通至今未夠兩個月，目前已有440萬人追蹤。她們又公開為「COMPLEX CON」拍攝的型格寫真，預告將於下月首度強勢襲港，參加21至23日在香港舉行的全球潮流盛事《ComplexCon香港2025》，令一眾港迷引頸以待！

ComplexCon主辦方表示：「NJZ將登上Complex Live舞台，這是她們更改團名後的首個活動，勢必吸引眾多粉絲的目光。」成員Minji亦表示對此次演出相當期待：「這是我們以NJZ之名首度登台，能展現全新面貌讓我感到非常興奮，這次演出對我們來說意義重大，我們期待向全球粉絲分享新的音樂，這將是難忘的時刻。」