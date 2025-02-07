靈敢侶情：平衡味道才是重點

自身工作關係，我經常會買甜品試，而我試蛋糕只有一個原則，就是要令人有「吃過第一口，會想再吃第二口，到吃完一件，會捨不得多吃一件，因為想留來明天工作後慢慢歎」的欲望。

所以，我中伏次數不會比大家少。早幾年，我不明白為何多數蛋糕總是硬梆梆地甜，例如朱古力只有甜味沒有可可香、連生果都是這樣，後來我改了用「逐層拆開來試吃」的方法，就明白了。

其實研發蛋糕食譜，切忌東拼西湊，即是將獨立的慕絲食譜、啫喱食譜、蛋糕食譜、抹醬食譜拼在一起去做一個蛋糕。因為，當食譜獨立分開去做，味道必須要突出，但當獨立變成配角，就要顧及放在一起時，能否達到和諧的層次感。

因此，我要讓朱古力有可可香、生果有果香，他們不會一枝獨秀，但可平分秋色。法國有一款名為《歌劇院蛋糕》，六至八層合在一起，味道由淺入深，給人如歌劇般蕩氣迴腸的體驗。假如一整舊都只有一種甜味，那是年糕，當然我極喜歡吃，但我就不想吃年糕味的蛋糕。

其實當做主食的中西廚都深明「balance the flavor（平衡味道）」這個重點，怎麼當做蛋糕就忘記了這點？

所以我研發食譜時，會視甜品為一道菜、一道搶盡焦點的菜、一道人們期待已久的菜。我重視蛋糕與抹醬的厚薄度和比例，這是讓人吃了不膩、想多吃一口的元素；我會計算整個蛋糕的總糖分，將甜味達致溫柔和諧，不會如海嘯般從舌頭突擊別人到舌根。

可惜，坊間仍有很多人用東拼西湊方法寫食譜：從A酒店打工留下時的慕絲食譜、加從B餐廳拿來的蛋糕體、加C蛋糕店用開的忌廉，拼湊成一個蛋糕，表面加新鮮貴價生果，宣傳時用上「前總廚、前師傅」，咁又一日。做甜品對我來說不只是一項工作，我感恩它養活我，實在做不出愧對食材的事。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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