具俊曄為愛默默付出　大S經理人揭汪小菲5大造謠

台灣女星大S（徐熙媛）春節期間於日本感染流感併發肺炎驟逝，遺下老公具俊曄在失去愛妻後，還在療傷期間，昨日（6日）勇敢發聲，捍衛大S遺產留給S媽，以及要讓孩子遠離惡人，令大S經理人非常感動，感受到患難與共之情：「願意站在熙媛的立場並保護孩子才是真男人。」並暗寸汪小菲說：「醜陋的人性讓我看見了地獄。」

網友更發現，大S及具俊曄將在2月8日迎來結婚3周年，怎料大S撒手人寰，令人惋惜。而大S的頭七，剛好後結婚紀念日同一天，讓眾人聽聞後不忍直呼太虐心。

大S經理人續憤慨暗諷汪小菲不斷背後做小動作，留言：「我們在這邊低調悲傷，而有人在另一頭拼命造謠」，並列出對方5大造謠，指下述5件均為假消息：

造謠一，歐巴（指具俊曄）幫熙媛買4,600萬人民幣（約4,916港元）身故保險

造謠二，妹妹唱歌跳舞歡欣鼓舞，慶祝姊姊即將離世

造謠三，妹妹堅持把骨灰放在家中，是為了逼前夫繼續繳房貸

造謠四，前夫有情有義包機送骨灰回台灣，其實唯一做的只有看見媒體刻意叫司機提前放自己下車，在雨中漫步30分鐘

造謠五，媽媽覺得前夫才是熙媛真愛，事實上在媽媽眼中，跟歐巴這3年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。

另外，早前網上流傳大S生前累積豐厚財產，身家可能高達10億新台幣（約2.4億港元）。有台灣地政士計算後表示：「最後大S她的遺產稅大約要繳4,523萬新台幣（約1,073萬港元），真的很高。」