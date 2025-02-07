情人節當日想盡善盡美，送禮之餘又要揀啱餐廳，部分餐廳為大家提供菜式美味之餘，還會在情人節當日花心思攪活動或娛樂，讓情侶們過得開心愉快，令對方留下深刻印象。

素描留念

很多餐廳會在情人節當日為客人拍照留念，中環新派日式居酒屋今次攪攪新意思，當晚推出的情人節精選嘗味菜單，菜式有小龍蝦刺身伴黑松露魚子醬、火炙薄切和牛、主廚精選豪華壽司刺身盛合、銀鱈魚西京燒和炭燒A4宮崎和牛西冷等，特別設計的甜點是以心形和玫瑰花瓣點綴的日本柑橘慕絲蛋糕配杏仁餅伴乳酪及士多啤梨雪葩，造型浪漫。用餐後還會有餐廳請來的街頭藝術家，為兩人現場繪畫人像素描，再加心意卡和玫瑰作禮物，加添氣氛。

毛孩見證

在這個和對方分享愛意的時刻，又豈能缺少自家毛孩？尖沙咀法式餐廳推出只此一晚的2道或3道情人節晚市套餐，前菜有煙熏鴨胸、龍蝦濃湯或素菜水牛芝士他他選擇。主菜有自家製燉豬臉頰闊麵條、香煎甘鯛或蘑菇批，更可升級享用安格斯肉眼扒，甜品是巴黎布雷斯特泡芙或芝士蛋糕。餐廳提供寵物友好戶外座位，若家有毛孩，可帶牠們一起用餐，客人可升級有寵物小食和玩具，讓主子和兩位齊齊慶祝。

延續浪漫

1個晚上不足以表達愛意，想培養感情，其實好簡單。近機場的五星級酒店於於2月12日至16日為香港人推出情人節住房計劃，客人可用優惠價預訂房間，享用雙人早餐外，預訂2間餐廳享用情人節晚餐套餐會有折扣優惠，半自助晚餐有加拿大皇后蟹腳、海蝦、花甲等時令海鮮，更有一系列特色開胃菜如風乾火腿碟伴蜜瓜、煙魚拼盤伴水瓜柳紅洋葱、芝士伴乾果餅乾及壽司刺身等作前菜，主菜有用龍蝦做主角的海陸雙拼，每枱客人會奉上特色甜品白桃芝士慕絲蛋糕和其他甜點。地中海餐廳有5道菜情人節，菜式有柑橘劍魚薄片，香煎安格斯牛柳配菠菜鵝肝松露汁或香草脆皮鱈魚柳等。吃過晚餐，散步後再回房延續浪漫，過一個愉快晚上。

鮮花文字表心意

為對方送上花束和自己親手寫的字句，最是動人。銅鑼灣一間五星級酒店西餐廳於情人節當晚推出5道菜晚餐，情侶們先享用自家品牌魚子醬配香檳，餐前小點是番茄清湯製作的心形果凍配三文魚籽，富鮮味的有酸橘汁海熬蝦、加拿大麵包蟹濃湯和香煎法國海鱸魚，主菜2選1，煙熏法國血鴿香煎鴨肝以香煎鴿肉拼配油封鴿腿，另一款慢煮澳洲頂級和牛肉眼，配鴨油烘的方旦薯仔和紅菜頭蓉，增加口感。最後以酸甜的紅桑子慕絲蛋糕作結，當晚會有花藝師為客人製作花束，另一半更可在朱古力禮盒上寫上字包傳情達意，於現場演奏下，令人難忘。

舞蹈與音樂

適合的音樂和表演，可讓氣氛更熱熾。飲食集團旗下餐廳於情人節當晚有不同的活動，大坑西班牙餐廳先於晚上6時至8時提供單點餐單，每位情侶可免費共享甜品。到晚上8時開始供應情人節套餐，特色小食有生牛肉他他、白蘆筍、西班牙白毛豬風乾火腿和醃漬三文魚。主菜是炭烤牛扒配鵝肝牛油、烤龍蝦半隻配西班牙燴飯，甜品由朱古力慕絲、朱古力脆片及香濃朱古力蛋糕組成的三重朱古力，吃飯時還會加入佛蘭明高舞蹈表演，熱鬧有氣氛。太古時尚法式餐館在晚上6時至8時供應單點菜單，情侶會獲免費共享甜品及各1杯氣酒酒，晚上8時起有4道菜主題晚餐，享用鮮蝦濃湯後，可揀單人鮮拼盤、經典牛肉他他、香烤蘆筍或鵝肝醬肉凍，主菜有龍蝦意大利飯、香煎牛排、香煎牛肝菌配意大利寬條麵或油封鴨腿，現場會有波蘭色士風樂手為大家演奏，悠揚樂韻令人陶醉。