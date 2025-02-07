小S告假半年養傷　「美作」吳建豪終極開腔

台灣女星大S（徐熙媛）本月2日在日本旅行期間，流感併發肺炎猝逝，終年48歲。當年大S憑神劇《流星花園》飾演杉菜一角，紅遍亞洲，就連韓國女團2NE1的成員Dara（Sandara）亦深受影響，去年她到台灣參加演唱會時，都有演唱《流星花園》主題曲《你要的愛》，足以見得她對該劇的喜愛。近日有粉絲將當時她表演的影片上傳到社交網，Dara留言悼念，「希望Barbie Hsu（大S英文名）安息，自從我踏入這一行，就深受到妳影響，我們會永遠記得妳」。而女團2NE1今個星期六、日將在台灣開騷，不少粉絲都好奇Dara會否再唱該曲。

另外，韓國男團Super Junior（SJ）隊長利特亦在社交網PO出大S與老公具俊曄的合照，沒有寫下任何文字，表達哀悼慰問之意。作為元祖級韓國雙人組合「酷龍」成員的具俊曄，過去與SJ在活動上有不少交集。

而曾與大S在《流星花園》合作過的「美作」吳建豪，今日也發文寫下：「燦爛的笑容、寬大的心胸、爽朗的笑聲、滿滿的愛，這就是大S」，他也感謝對方多年來的善良與溫暖，尤其是第一次相遇的那段日子，「好想妳，Barbie（大S英文名字）。願妳安息於愛中。」

至於大S妹妹小S（徐熙娣）目前仍處於傷心難過中，原定13日開工的《小姐不熙娣》，今日製作團隊發聲明正式宣布小S已向節目告假半年，而小S與團隊討論後，希望節目能繼續播出，於是將由吳宗憲大女吳姍儒（Sandy）作為代班主持人，繼續拍攝節目。

製作單位聲明如下：

感謝所有忠實支持《小姐不熙娣》的觀眾朋友們，你們的支持和觀看是我們節目繼續努力的最大動力。日前主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定。小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，延續娛樂從業者散播歡樂的精神並維持觀眾的收視習慣，因此希望製作單位尋找願意在此時幫忙主持的藝人朋友。

感謝Sandy（吳姍儒）在製作人B2的詢問下，同意在小S休息期間與我們一起為節目努力，繼續延續《小姐不熙娣》的精神。也感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目。我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著你回來。