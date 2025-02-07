周吉佩開唱邀《好聲音》學員做嘉賓　曹敏寶會否有份看緣分

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）將於本月在澳門舉行《延續·第三人生演唱會》澳門站，他坦言發夢也未想過能在澳門開騷，希望日後可將演唱會帶到其他地方，並透露下站將會移師到內地，當中包括廣州站：「之前喺街遇到廣州Fans，希望我可以去當地開騷。」

他表示今次希望宣揚「人人好聲音」，歌單跟上次不同，但方向和理念相若，並透露將會邀請《中年好聲音》100強來參與：「《中1》後大家各散東西，今次係好好機會聚會，大家非常雀躍，好似旅行團，又要求有慶功宴。」他表示因涉及人數眾多，所以交由主辦方幫忙邀請嘉賓，笑指就似漫畫《龍珠》中角色出大招放元氣彈。

問到曾跟《中1》生傳不和的曹敏寶是否有份？他說：「要睇緣分，因為係主辦方聯絡，依家暫時有40人應承咗，自己都要等開騷嗰陣拆禮物。」他表示《中1》生有個群組，但不清楚曹敏寶是否也在內。他強調歡迎所有《中1》生100強參與，又笑指現在正積極節食和修身，不過大家最關心的騷肌就要留待他日紅館開騷才會出現。

至於有份做嘉賓支嚳儀、吳大強和何博文亦表示已報名參與，笑言可一起去慶功一起聚聚，支嚳儀笑言到時會扮金錢樹、以海豚音和拍手打氣，問到若曹敏寶參與會否尷尬？她表示不會並很歡迎，吳大強亦表示無任歡迎，又大讚吉吉比參賽時進步很多，能獨當一面開個人演唱會。