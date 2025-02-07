近1,300萬港元身價！P72意式工藝　限量非凡

物以罕為貴，像這款P72意大利超級跑車，不僅由全碳纖維底盤到極輕碳纖維車身，以至奢華內飾組件都是純工藝之作，造詣非凡；還搭載早已買少見少的大容積機械增壓引擎和手動波箱，主打純機械操控。每輛售價由160萬歐元起（未連稅折約1,300萬港元），而且全球僅限量生產72輛，有錢都未必買得到。

向賽車運動致敬

集經典設計與現代工藝於一身的P72，是意大利一個擁有60多年歷史的超跑品牌De Tomaso重生後首款推出的作品。設計靈感源自上世紀60年代、由賽車手兼品牌創辦人Alejandro De Tomaso，與傳奇賽道狂人Carroll Shelby合作開發的單一原型賽車P70。其概念車型早於2019年Goodwood速度節上公開亮相，作為對賽車運動黃金年華的浪漫致敬。經歷5年多時間的精雕細琢，終於在最近傳來好消息，就是第一輛量產規格的P72已大致成形，並將進入路面測試和塗裝上色的最後階段，如此看來很大機會於今年內正式和車迷見面。

碳纖維誘人線條

P72不僅擁有經典耐力賽車的大膽尺寸和誘人曲線，還用上一對初見於上世紀60年代的蝴蝶門，配以現代空氣動力學車身設計，優雅外觀引人注目。其手工碳纖維車身外殼更巧妙地集成到單體式全碳纖底盤中，有助提高整體結構的完整性，同時也賦予了非凡的輕盈感。值得留意是工匠團隊細心地將車身每個表面的碳纖維編織紋理完美對齊，確保即使車身零上色、完全裸露碳纖紋的情況下，也能保持車身線條極致流暢。至於全碳底盤則由多層定向手工鋪設碳纖維組成，具有無與倫比的剛性，其複雜的4x4編織圖案凸顯了這一點，體現車廠對完美的不懈追求。

玫瑰金復古內飾

內裝與外觀均向經典致敬之餘，同時亦擁抱現代美學，採用古典色調的柔軟皮革，配搭包括6個指針式圓錶及外露式波棍台在內，共192件的玫瑰金內飾部件，大玩現代復古風。這一整套飾件，每件都由Bernd Kussmaul大師級工匠以精煉的實心鋁塊單獨銑削加工，再經手工拉絲及拋光處理，無論觀感或是觸感都展現出頂級的現代工藝與奢華美學。動力方面，搭載一具經調校的中置福特5.0L V8機械增壓引擎，最大馬力達750hp，峰值扭力達900Nm，搭配專屬的6前速手動波箱，帶來純機械操控的駕駛樂趣。