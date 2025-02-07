佘詩曼為契女破食戒　深切體會及時行樂氹自己

視后佘詩曼工作多多，早前忙拍新作《正義女神Themis》，近日終於完成拍攝的她，即趁空相約契女Mui Mui見面吃飯，她在社交網晒相，寫道：「契女喺澳洲返咗嚟成兩個幾月，因為我拍緊劇，居然一日都抽唔到出嚟見一面，好彩喺佢走之前我部戲殺青，終於可以約食飯同佢傾吓偈。」

阿佘表示跟契女吃完烤肉，正研究下一步到那裏的消遣的時候，契女即興奮表示希望離港前多吃一次Pancake，阿佘笑指雖然飽到爆，但當然會陪契女去，到達餐飯門口時契女已想好要吃甚麼，而飽飽的阿佘則只想喝杯咖啡，但又擔心晚上難以入睡，結果當契女得知她明天不用開工便説：「咁咪係囉，想飲就飲啦，我依家唔理㗎，總之我好想做一件事，或者食一樣嘢，我話知佢肥唔肥，我都照食咗先，滿足咗自己先，開心咗先！你飲啦！」最後阿佘便點了一杯咖啡，喝了一口之際，契女便問她「係咪好正呢？」她即滿足冧爆點點頭。

阿佘指契女令她有些覺悟，續説：「佢提醒咗我寶貴嘅四個字『及時行樂』，有時會不知不覺畀自己一啲規限，所以要時不時提醒自己，做自己鍾意嘅嘢，氹吓自己開心，活在當下！」