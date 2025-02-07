本日日本：《山T女福星》聯乘服飾　經典漫畫情節重現

日本知名設計服飾品牌graniph一向偏好跟動漫名作搞聯乘系列，之前曾與《進擊的巨人》、《ONE PIECE》等合作，每次都掀起搶購熱潮。最近該品牌與經典動漫《山T女福星》合作，推出全新聯乘服飾系列，將於2月10日正式開賣，勢必成為動漫迷與潮流愛好者的必買之物！《山》是高橋留美子的代表作品之一，暌違30多年後於上年推出全新動畫，再次喚起粉絲們的回憶。這次graniph以原作漫畫中的插圖為靈感，設計出一系列充滿作品世界觀與角色特色的服飾。系列中不僅重現了諸星當、阿琳、小蘭、雷伊等經典角色，還加入了大量刺繡細節，讓每件單品都充滿質感與懷舊情懷。系列單品種類豐富，從短袖連帽T-shirt、刺繡外套到運動外套、長褲等應有盡有，價格亦相當親民。其中刺繡運動外套和拉姆刺繡短袖襯衫更是亮點之作，設計精緻且充滿動漫元素。系列還推出多款短袖T-shirt，包括電擊幾何切割、人物頭像刺繡等設計，適合日常穿搭。配件方面，刺繡側孭袋和束口小袋實用又可愛，絕對是粉絲們的收藏首選。