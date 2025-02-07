KKday香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買一送一優惠

【特約報道】香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 Marina Kitchen自助午餐精選美食推介：

頭盤、沙律 - 燒牛肉沙律配特製蜜糖芥末汁、泰式肉碎粉絲沙律

冰鎮海鮮、刺身 - 雪場腳蟹（星期五至日及公眾假期）、麵包蟹、深海池魚、赤蝦、希靈魚

熱葷 - 紫蘿炒煙鴨片、鷹咀豆燴鮑汁豬手、櫻花蝦蒸比目魚、泰國臘腸炒飯、泰式香菇炒雜菜、泰式南乳燒雞、香料羊肉餅、韓式燴牛面頰、是日精選粥品、叉燒、燒鴨、日式拉麵

烤肉 - 燒西冷、香草燒雞、比利時豬扒、香草牛油炒時菜、蝦餃、燒賣、雪燕灌湯餃

甜品 - 橙榛子朱古力慕絲蛋糕、紅桑子開心果慕絲蛋糕、歌劇院蛋糕、檸檬蛋糕、水信玄餅、港式雞蛋仔、葡撻、Häagen-Dazs 雪糕（食物款式輪流供應）

*免費進入兒童遊樂天地

【KKday 快閃限量搶–買一送一】自助午餐（12:00 – 14:30）

KKday優惠：HK$598/2 位，平均HK$299/位（原價HK$1,096/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶–買二送一】自助午餐（12:00 – 14:30）

KKday 優惠: HK$1,146/2 位，平均HK$382/位（原價HK$1,643/2位）

（已包括原價加一服務費）

濃情蜜意情人節自助餐 - 廚師團隊特意為您炮製三文魚威靈頓，金黃鬆脆的酥皮包裹著滑嫩多汁的三文魚，香氣四溢。當日自助餐還有其他限定菜式，包括蜜桃比利時杜洛克橄欖油豬鞍和泰式金不換炒海鮮等。甜品區域也新增了一系列情人節特別版蛋糕，必吃的包括紫羅蘭藍莓紅桑子白朱古力蛋糕、玫瑰士多啤梨芝士餅以及香烤開心果無花果撻等。此外，我們將送上流心朱古力蛋糕，並為您客製化甜蜜訊息，讓每一口都充滿愛意！

惠顧晚餐時段，您還可額外享用心型火焰雪山，並收到情人節熊貓公仔禮物！

【KKday 快閃限量搶–75 折】情人節自助午餐（12:00 – 14:30）

KKday 優惠: 成人HK$424/位，小童（3 – 11 歲）HK$220/位

（原價 成人HK$548/位，小童HK$284/位）（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶–75 折】情人節自助晚餐（18:30 – 22:00）

KKday 優惠: 成人HK$1,010/位，小童（3 – 11 歲）HK$415/位

（原價 成人HK$1,307/位，小童HK$537/位）

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道180 號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 Marina Kitchen

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💕同場加映情人節自助餐早鳥7折優惠（開放預訂至3月31日）

Pier Lounge & Pier Bar「泰國風情燒烤自助晚餐」精選推介：

頭盤及冰鎮海鮮 - 泰式燒牛肉沙律、泰式大蝦粉絲沙律、鱈場蟹腳、翡翠螺

熱葷 - 泰式燒雞、泰式黃咖喱炒蟹、香辣魔鬼魚、泰式紅咖喱燒鴨、泰式辣椒膏炒鮮魷及秋葵、蟹肉干燒伊麵、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿、船麵

漁市場 - 蕉葉盲曹、魷魚、一夜干、鮑魚、波士頓龍蝦

烤肉 - 泰式燒乳豬、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿

甜品 - 泰式奶茶慕絲蛋糕、香茅焦糖燉蛋、泰式大菜糕、班籣葉忌廉餅、意大利咖啡芝士餅、芒果慕絲蛋糕、椰汁黑糯米、港式雞蛋仔

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】自助晚餐

KKday 優惠: 星期五至日 HK$802/2 位，平均HK$401/位（原價 HK$1,470/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –買二送一】自助晚餐

KKday 優惠: 星期五至日 HK$1,536/3 位，平均HK$512/位（原價 HK$2,205/3位）

（已包括原價加一服務費）

情人節特設（菜單）鹿兒島和牛配鵝肝（每位一客）及火焰雪山（2位一客）

【KKday 快閃限量搶–7 折】情人節自助晚餐

KKday 優惠: 成人HK$790/位，小童（3 – 11 歲）HK$395/位

（原價 成人HK$1,087/位，小童HK$544/位）

用餐時間：星期五至六18:30 – 22:00，星期日 17:00 – 22:00

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier 酒吧