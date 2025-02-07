陳卓賢接過聚寶盤地球儀　寓意盆滿缽滿開世界巡唱

MIRROR 成員陳卓賢（Ian)今日出席商場新春活動，吸引大批Hellosss(粉絲暱稱）撐場，Ian為金龍醒獅點睛，之後再舞動龍珠帶領金龍舞動全場，展現活力一面，他接過「生財」及攬財神後，收到財神送上聚寶盤及地球儀，寓意今年賺到盆滿缽滿及即將舉行的世界巡迴演唱會將音樂足迹踏佈全世界。現場又收到粉絲送上一個大行李篋，打開行李篋裏面就放滿一喼寫給他的祝福信，感覺窩心。

Ian受訪時表示新年不用開工留在屋企好好休息，同父母及親友拜年，沒有外遊。他透露太鍾意吃媽媽親手炮製的愛心蘿蔔糕及賀年糕點，雖然每款糕點只敢吃兩件，不過也增磅了少許，幸肌肉仍保得住，現要努力做gym瘦身及戒口，在團綜《MIRROR Chef》中獲封為「天堂廚神」的Ian，笑言沒有下廚，主力做打氣隊，炮製糕點由媽咪負責。近日密鑼緊鼓籌備3月12日假倫敦OVO Arena Wembley舉行英國巡迴演唱會，新年放假期間不停練習及跟監製開會，希望做到跟香港個唱不同，他表示現在最緊要身體健康，好怕病倒，所以減少外出，在屋企半閉關好好調整自己。

他在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」橫掃叱咤樂壇男歌手金獎及唱作人金獎，又有機會拍電影，音樂和演戲上都大豐收，新年給長輩封大利是？Ian表示有送新年禮物給長輩，代表送祝福，新年即帶挈他出活動賺錢？他表示希望今年做到更多音樂作品外，也想有更多電影演出機會。對於新歌《NPC的一場意外》6天便過百萬點擊，感覺今年開了個靚頭，指新歌跟以往風格不同，感謝歌迷喜愛和支持。

近日網傳啟德主場館將舉行「啟德體育園開幕大匯演」，嘉賓名單巨星如雲，當中有三大天王和MIRROR等，Ian表示：「未聽過呢個消息，（三大天王同場？）咁厲害？唔知道，不過如果有更多舞台機會當然好，依家最重要係嚟緊英國站嘅演出，（傳英國站仍有大量門票？），票務我無留意，亦無過問，自己只會參與表演上嘅嘢，如舞台燈光和音響等，唔會關心票務情況，只關注表演希望做到好睇。（加大力宣傳？）自己會用心去做，希望做好口碑就係最好嘅宣傳。」

英國站之後，他將會到澳洲及澳門，若有機會也想唱到美加等地，將演唱會的故事帶到世界各地更多不同地方去，不過都需要看時間場地的配合。另外，提到姜濤近日考獲車牌，Ian表示不知情，指姜濤沒有邀請他試坐車，問會否敢試坐?他笑言：「等其他人坐吓先，哈哈!佢無邀請我，邀請我先算，我唔會主動叫佢車我。」