衛詩雅《破．地獄》威到荷蘭　婚期逼近晚晚扎醒

女星衛詩雅前晚現身英皇新春團拜晚宴，剛於荷蘭宣傳電影《破．地獄》回港的她，直言當地人十分欣賞該片，令她相當感動，認為這是婚前最佳禮物！英皇主席楊受成在團拜晚宴大玩抽獎，泳兒、女團VIVA等台前幕後皆玩得盡興！

英皇娛樂前晚舉行新春團拜晚宴，集團主席楊受成率領旗下藝人包括泳兒、歐陽震華、女團VIVA等現身，大家都玩得相當開心。去年上映的英皇電影《破．地獄》大收逾一億六千萬票房，榮登香港史上票房榜首，楊受成當然心情大佳，更即場舉行抽獎環節，氣氛熱烈！

作為《破》片女主角的衛詩雅出席完攝影師學會晚宴後，再趕來團拜。她剛從荷蘭回來，表示《破》片入選了鹿特丹電影節，因此要親自飛到當地出席活動，還透露在荷蘭行超市時被當地人認出，大讚《破》片是一部美麗的電影，衛詩雅直言想不到電影可以在這麼遠的地方獲得認同，覺得這是婚前最好的禮物！

歐陽震華獻出「第一次」

談到婚期愈來愈近，衛詩雅表示終於有緊張的感覺，自爆現時每晚都會從夢中驚醒，想着婚禮的細節，好似有很多事情都未準備好，而未婚夫亦同樣緊張，她自言會安慰對方說：「唔緊要，嗰日只係10個鐘，好似陣痛咁樣，轉頭就搞掂晒。」而在攝影師晚宴上獲頒「攝影師眼中最具魅力女演員」獎項的她，笑言在她眼中，未婚夫最有魅力！

至於去年簽約英皇娛樂的歐陽震華，首次參加公司的新春團拜，大感開心，並指加入新公司後多了一些「第一次」，如參與內地歌唱節目《聲生不息．大灣區季》。至於英皇大師姐泳兒則笑言自己今年比較主動，好快手派利是，再加上她肖狗，笑言今年應該有運行！日前推出新歌《無糖可樂》，在晚宴上她全程用無糖可樂祝酒，趁機宣傳新歌，非常醒目。