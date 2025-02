歌手黃妍(Cath)、力臻(Lagchun)與、Michael C 三人聯手為《Always Need Love Songs》(《A.N.L.S.》)企劃連續帶來三首新作,組成「三角戀曲」。「三角戀曲」由 Cath、力臻、Michael C 三人合唱的《難道要問感情語錄》作為第一章打響頭炮,更是三人首次音樂上的合作;緊隨其後第二章則是 Cath 獨唱的《悲劇女主》,作品更邀來 Serrini 填詞;第三章則由力臻與 Michael C 兩人合唱的《你是我的專屬配對》作結。

單身已久的 Cath 在情人節驚喜推出悲情戀曲《悲劇女主》,她早前獲七仙羽(七師傅)批算八字指「好難有男人」,但無論如何,求其都要搵一個,因為缺男人會影響她的事業運。未知 Cath 是否因七師傅的一席話啟發推出《悲》新歌,Cath笑言:「師傅話我今年唔會有男人,咁希望我下年可以多啲愛情運,唔使再做『悲劇女主』啦。」