周秀娜被要求「擦牙」謝票　豪言：使唔使有埋雪糕？

藝人周秀娜、胡子彤與張文傑今日（7日）現日戲院為賀歲片《臨時決鬥》謝票，觀眾反應熱烈。講到電影票房昨日已破千萬，胡子彤直言開心，問到目標是多少，張文傑笑言：「億億聲啦都慣。（你點谷票房？）日日都谷，谷腹肌、胸肌，日日做Gym。（幾時找數？）胡子彤之前話着孖煙囪，佢已經找咗數。（你幾時到露啲肌肉出嚟？起碼都3字頭，3千萬啦！」

周秀娜即提議對方着Deep V，她同樣期望票房愈高愈好，並反問：「大家有咩要求？」現場有人提議她重演寫真集中擦牙一幕，她笑說：「我日日都有擦，駛唔使有埋雪糕嗰幕？咁就不如派雪糕，萬歲雪糕。」她透露今次是他們第二日謝票，十分喜歡這個形式，跟可近距離接觸觀眾，聽到他們的意見及感受，張文傑指新年期間謝票還收到不少利是及鼓勵信，胡子彤立時投訴自己未有收到利是，但直言大家入場睇戲支持已感開心，利是不重要。

另外，提到有影評人在影評專頁中透露只看了0.7套賀歲片，並狠批今年的港產賀歲片，直言「票房差合理」，問他們會否擔心因而影響電影票房？張文傑謂：「如果你有懷疑就入場睇，睇完先評論，每人都有鍾意同唔鍾意。（對方冇開部電影名，會唔會覺得對其他電影唔公平？）理性啲，大家鍾意睇咪睇，唔使理人講乜。」

周秀娜認為不應該用賀歲檔去形容一部電影，又指：「叫好唔好座或者叫座唔叫好係好個人感受，一萬人入去睇實有人鍾意唔鍾意，我哋拍電影初衷並唔係因為票房，因為票房係預計唔到，我哋都係盡力做好本分，一定有觀眾鍾意同有共鳴，導演都唔係為賀歲片而去拍呢部電影。」