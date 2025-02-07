姜濤考獲車牌即睇辣跑　Edan寄語小心暗寸193

MIRROR人氣王姜濤、Edan、Jer和Tiger昨晚合體亮相《Hi MIRO!SEE U ZOOM》網上見面會，跟鏡粉（粉絲暱稱）互動，新正頭眾人齊講恭賀說話，近日一take過考獲車牌的姜濤，就祝大家考車一take pass，若已考獲車牌的話，就不要被扣分，Jer接着祝大家食極唔肥，Edan聞言就寸Jer：「你祝自己先！」，Jer搞笑說：「我唔肥呀！我新年食咗六底蘿蔔糕呀!係全家食咗六底唔係淨係我，不過我食咗三底。」

Edan繼續寸Jer身形似一個波，Jer反駁：「我唔係瘦咗咩？大家誤會咗，尋日我去球場踢波，有啲第一次見嘅朋友話原來我咁瘦，大家唔好誤會，我真係好瘦，哈哈！不過昨日踢完波，成身痠痛。」Edan再取笑他年紀大機器壞。

Edan寸完Jer，繼續辣火頭，姜濤表示考車牌後心思思去睇辣跑，Edan語帶相關說：「要小心啲，特別倒後時小心啲。」姜濤就說：「唔關我事呀!係193。」Edan立即舉手錶示無開名講邊個，然候補鑊：「無論新手與否都要小心倒車。」姜濤表示考車前學了十幾廿堂車，覺得路試最大風險，前一晚緊張到失眠，因為若「肥佬」又要等半年。雖然Edan到處辣火頭，但他都自嘲人氣不足，日前與家人行花市，很少人認出他。

期間他們跟歌迷惘上互動玩遊戲，有歌迷要求姜濤與眾人做出「壁咚」親密動作，姜濤都有求必應，。姜濤透露今年有計劃出歌及出專輯，說到早前出席巴黎時裝周時，遇上台劇《影后》男主角詹懷雲，直指跟Edan撞樣，姜濤對着Edan說:「係靚仔版嘅你，眉好粗，我開埋你張相畀佢睇。」Edan就講笑說是侮辱了詹懷雲。